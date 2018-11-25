محمد بن راشد ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان يشهدون ختام منافسات الفورمولا 1

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية، اليوم، بحضور أصحاب الفخامة والسمو ورؤساء الوفود من الدول الشقيقة والصديقة ضيوف الدولة وسمو أولياء العهود والشيوخ، منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 في موسم 2018 جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، على مضمار حلبة مرسى ياس في أبوظبي.