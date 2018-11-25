نهيان بن مبارك يتوّج أبطال «الشهيد للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي ـ محمد محسن

اختتمت أمس منافسات بطولة الشهيد للجوجيتسو، والتي شهدت للمرة الأولى «مهرجان الشهيد»، واستقطبت المنافسات اللاعبين واللاعبات تحت سن 18 سنة في مشهد يسعى لاستذكار شهداء الوطن وتضحياتهم.

وتوج الفائزين معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، عبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الجوجيتسو، عبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية، محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو مدير البطولة، محمد بن دلموج الظاهري، منصور الظاهري أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، خالد الهنائي رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة.

رمز

أكد الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان أن الشهيد رمز من أنبل رموز الوطن، وأن تخليد ذكراه في مناسبة وطنية كل عام نوع من أنواع التقدير والوفاء لكل من ضحى من أجل الوطن، وأن بطولة الشهيد للجوجيتسو هي أكبر تظاهرة رياضية في الدولة ترسخ معاني الوفاء لهذا الرمز من الرموز الغالية على نفوس كل أبناء الوطن.

وأضاف: مشاركة أكثر من 3000 لاعب ولاعبة دليل على حرص كل فئات المجتمع على التواجد في هذه المناسبة وتقديم كل معاني الشكر والعرفان للشهداء وأسرهم، والتأكيد أن الشهداء باقون في الذاكرة ، وأن الأجيال الجديدة تستوعب المعاني والقيم والمثل التي جسدها شهداء الوطن في الدفاع عن وطنهم. وتابع : كل الشكر لاتحاد اللعبة على تنظيم هذه التظاهرة الكبيرة، والشكر موصول للأسر التي حرصت على الحضور خلف أبنائها، وعلينا أن نشعر بالفخر ونحن نعيش في هذه اللحظات المجيدة من أيام الوطن، ونؤكد من جديد على اصطفافنا خلف قيادتنا الرشيدة، في مواجهة كل التحديات.

دعم

وعبر معالي حسين بن إبراهيم الحمادي عن سعادته برؤية نتائج برنامج الجوجيتسو المدرسي، الذي لقي دعماً كبيراً من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقال: استطعنا الوصول من خلال البرنامج إلى معظم مدارس الدولة، ووصلنا إلى أكثر من 140 ألف ممارس للعبة منذ بداية البرنامج.

وأضاف معاليه: اختيار لعبة الجوجيتسو لتحمل اسم الشهيد هو فخر كبير ودليل على أهمية هذه الرياضة على مستوى الدولة، وأصبحت أبوظبي رمزاً عالمياً للجوجيتسو،هذه البطولة جاءت لتجسد تقديرنا وامتناننا لشهداء الوطن الذين لم ولن نتمكن من أن نوفيهم حقهم وفضلهم على دولتنا، ولتنمي الوفاء والانتماء وروح التسامح والعطاء في نفوس لاعبيها، حيث تستمر الدولة بقطف ثمار فكر القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

تضحيات

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: إن الشهيد بما قدمه للوطن يستحق أن يتذكره الجميع على مدار العام، وأن يعرف كل أبناء الوطن بأن هؤلاء الشهداء هم أمنهم وأمانهم، وما كان كل هذا ليتحقق لولا تضحيات هؤلاء الشهداء.

وأضاف معاليه: هذه البطولة عزيزة على قلوبنا، فهي تحمل اسم الشهداء ، ونرسل من خلالها رسالة لكل شباب الوطن بأن يكونوا مستعدين لبذل الغالي والثمين من أجل نهضة ذا الوطن الغالي.

وقال: الجوجيتسو واحدة من أهم الرياضات بالدولة، وبدأت تأخذ وضعها في الدولة بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونفتخر بإنجازات أبطالها على كل المستويات.

تقدير

أكد عبد المنعم الهاشمي: أن يوم الشهيد صنعه الأبطال في ميادين العز والشرف، وفي هذه البطولة نقف وقفة تقدير لتضحياتهم.

تميّز

أشاد سلطان الحوسني لاعب الوحدة الحائز على الميدالية الذهبية في الحزام الأبيض بما تقدمه أكاديمية النادي من جهود كبيرة على المستوى الفني وقال: «أمارس اللعبة منذ عام ونصف ، وشاركت في جولة غراند سلام لندن، وأحرزت الذهبية، وطموحي الحصول على الحزام الأسود».

فرصة

أكّد فياض العامري لاعب مدرسة التفوق، الحائز على الميدالية الذهبية للحزام الأسود، أن مدرسته لها فضل كبير في صقل مهاراته، من خلال الحصص الرياضية للجوجيتسو، وتوفير صالة جيدة للتدريب، وجهاز فني يعمل على تطور المهارات. وقال:أطمح إلى الوصول إلى الحزام الأسود، والانضمام إلى منتخب الناشئين.