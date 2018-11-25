الاتحاد الإماراتي للتايكواندو الأفضل في العالم

المصدر: الفجيرة - وام

حضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الدولي للتايكواندو الذي أقيم أول من أمس على مسرح مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الفجيرة بالتزامن مع استضافة الإمارة لفعاليات الجولة الختامية من بطولة الجائزة الكبرى وبطولة العالم للفرق، وشهد الحفل حصول الاتحاد الإماراتي على جائزة أفضل اتحاد في العالم لهذا العام؛ تقديراً للجهود الضخمة التي بذلها بتوجيهات من رئيسه الفخري سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والمساهمات الخيرية لسموه في دعم مشاريع التايكواندو الخيرية، إضافة إلى نجاح الاتحاد الإماراتي في تنظيم العديد من البطولات الدولية آخرها تنظيم فعاليات الجولة الختامية والأقوى من بطولة الجائزة الكبرى إلى جانب بطولة العالم للفرق.

أقيم الحفل برعاية ولي عهد الفجيرة، وحضره الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والدكتور تشونج وون شوي رئيس الاتحاد العالمي للتايكواندو، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والعميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو وعدد من القيادات الرياضية والمسؤولين في الدولة.

جوائز

وبالنسبة لباقي الجوائز حصل الاتحاد الإيطالي على جائزة أفضل اتحاد محلي، وتوج الكوري الجنوبي لي داي - هون بجائزة أفضل لاعب والتركية إريم يامان على جائزة أفضل لاعبة، بينما نال المدرب التركي علي شاهين جائزة أفضل مدرب، وفاز الحكم المصري محمد عادل بجائزة أفضل حكم عن فئة الذكور والحكمة كسينيا تشوتشا من روسيا البيضاء جائزة الأفضل عن فئة الإناث. وحصل لاعب مالدوفا آرون على جائزة أفضل ركلة ، وكل من حازم النعيمات وفرح الأسعد من الأردن على جائزة العطاء وحصل الإماراتي محمد خالد على جائزة أفضل متطوع في بطولات الجائزة.

عرض

شهد حفل توزيع الجوائز تقديم عرض موسيقي قدمته أوركسترا الفجيرة التابعة لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بقيادة الفنان الإماراتي علي عبيد إضافة إلى لوحات راقصة.