كاظم: المهرجان أوصل رسالتنا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أشار عصام كاظم المدير التنفيذي لدائرة السياحة والتسوق في دبي، إلى أن مهرجان دبي لتحدي اللياقة البدنية، أسهم في إيصال رسالة إلى المجتمع داخل الإمارات، وكذلك إلى دول العالم، بأن هناك استثماراً في الجانب الرياضي، وهو ما يشجع على السياحة الرياضية في الدولة.

أوضح كاظم: «من الجميل أن يتم الترويج لأماكن سياحية في دبي مثل المرموم وحتا، وفي الوقت نفسه نوضح للجميع أيضاً، أن هناك جانباً رياضياً مهماً في تلك الأماكن يمكن لعشاق الرياضة الاستفادة منه في رحلاتهم السياحية إلى الدولة، وسط أماكن طبيعية رائعة». أكمل كاظم: «أظهر مهرجان دبي لتحدي اللياقة البدنية، أن هناك ممارسة رياضية يومية، وتلك الممارسات تتم إلى جوار معالم سياحية بارزة في دبي، وهذا تنشيط مهم كذلك للجانب السياحي في الإمارات».