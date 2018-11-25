حداد: العالم الافتراضي فكرة جذابة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

من الأماكن التي اجتذبت الكثير من المشاركين في اليوم الختامي لمهرجان دبي لتحدي اللياقة البدنية، خيمة العالم الافتراضي، ويقول خالد حداد المشرف على الخيمة: «نحن نقدم هنا لعبتين فقط للمشاركين، وكذلك هدايا رمزية، حتى نشجع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة».



أوضح حداد: «نقدم في الخيمة، لعبة التجديف، ويقوم خلالها المشارك بالتجديف الافتراضي لمدة 60 ثانية، نحسب عدد السعرات الحرارية التي يفقدها، واللعبة الثانية، جمع الكرات».

وأضاف: «هناك جوائز رمزية للمشاركين، والإقبال الجماهيري جيد، والمشاركين أحبوا التجربة، والبعض أبدى اندهاشه بإمكانية ممارسة الرياضة من خلال العالم الافتراضي، وعموماً، كانت التعليقات جيدة من الجميع».