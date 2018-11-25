شرطة دبي تحطّم رقماً قياسياً جديداً بسحب باخرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت شرطة دبي، أمس، فعاليات الدورة الثانية لـ «تحدي دبي للياقة» بتحطيم الرقم القياسي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية في سحب باخرة تزن 355 طناً لمسافة أكثر من 200 متر، شارك فيها 100 سباح وغواص من شرطة دبي، وذلك في منطقة فستيفال سيتي.

وتسلم اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، إضافة إلى عدد من الضباط والأفراد شهادة تحطيم شرطة دبي ضمن تحدي دبي للياقة، الرقم القياسي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية بسحب الباخرة، والتي استغرق المشاركون فيها 6 دقائق ونصف.

خطوة جادة

وتوجه اللواء عبدالله المري بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على إطلاق «تحدي دبي للياقة» في عامه الثاني على التوالي، مؤكداً أن الحدث ليس دعوة لممارسة الرياضة، بل إنه خطوة جادة لترسيخ دبي المدينة الأكثر نشاطاً وحيوية وسعادة على مستوى العالم.