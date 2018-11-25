استقبال بالورود لأبطال الشطرنج الآسيوي

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

حظيت بعثة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وبعثة نادي أبوظبي الثقافي للشطرنج المشاركة في بطولة آسيا الغربية للشطرنج، باستقبال رائع بالورود من قبل إدارة النادي وأولياء أمور اللاعبين، حيث كان في استقبال الوفدين لدى عودتهما إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والمهندس طلال أحمد الزعابي نائب رئيس النادي رئيس الجهاز الفني ولفيف من أولياء أمور اللاعبين واللاعبات.

وكان اللاعب راشد حسين الحمادي لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج قد أحرز المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة آسيا الغربية للشطرنج الخاطف لفئة تحت 6 سنوات والتي أقيمت في العاصمة الأوزبكستانية طشقند خلال الفترة من 16 حتى 23 نوفمبر الجاري بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 11 دولة حيث تمكن من تحقيق 8 نقاط من 9 جولات متفوقاً على أقرانه بكل جدارة ومحققاً للإمارات الميدالية الذهبية في البطولة. وفوزه كذلك بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الشطرنج الديناميكي السريع ويعتبر أصغر لاعب عربي يحصل على هذه المراكز.

وأهدى الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا هذا الإنجاز للقيادة الرشيدة في الدولة، مؤكداً أن هذا شرف للدولة أن اللاعب راشد قد حصل على ذهبية وبرونزية وأن اللاعب الخلوق والمتميز عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي قد حصل على فضية الشطرنج الكلاسيكي وأن الدولة قد حظيت بثلاث ميداليات في هذه البطولة الآسيوية وهي ذهبية وفضية وبرونزية ونحن بدورنا نهنئ نادي أبوظبي للشطرنج على هذا الإنجاز كما أننا سعدنا بمشاركة عدد من فتيات نادي أبوظبي للشطرنج في هذه البطولة الآسيوية وهذا شيء مميز أن تحظى اللعبة باهتمام العنصر النسائي ونتمنى لهم مستقبلاً زاهراً.