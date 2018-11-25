«شطرنج دبي» يحتفظ ببطولتي دوري الرجال والسيدات

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

احتفظ نادي دبي للشطرنج والثقافة بلقب الدوري العام للرجال والسيدات للعام الثاني على التوالي بعدما سيطر على البطولتين، حيث حسم لقب بطولة الدوري للسيدات بعدما سجل 10 نقاط بفارق نصف نقطة عن العين الذي جاء وصيفاً برصيد 8 نقاط، فيما جاء في المركز الثالث نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، فيما كان المركز الرابع والأخير من نصيب نادي أبوظبي للشطرنج، كما سيطر نادي دبي على نتائج دوري الرجال بعدما تصدر البطولة برصيد 7 نقاط، فيما جاء الشارقة في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم الفجيرة الثالث، وأبوظبي الرابع والعين الخامس. وأسفرت الجولة الأخيرة من دوري السيدات عن فوز دبي على نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بنتيجة 3-1.