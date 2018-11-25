أحمد ندا: الخلاف على ميزانية طائرة الوحدة سبب إقالتي

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

كشف أحمد ندا مدرب الكرة الطائرة في فريق، أن الخلاف حول الميزانية، السبب في إقالته من تدريب الفريق، بعد نجاحه خلال السنوات الماضية، في إعادة بناء الفريق وصولاً إلى مرحلة الرجال، والعودة للمشاركة في مسابقات الرجال في الموسم الحالي، والظهور بمستوى جيد في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة. وأوضح ندا، أنه نجح خلال فترة عمله مع المراحل السنية خلال السنوات الماضية، في قيادة الوحدة للفوز بخمسة مسابقات دوري للمراحل السنية، وتكوين قاعدة في المراحل السنية، هي الأفضل بين أندية الدولة حالياً.

من ناحية أخرى، فاز العين وصيف الموسم الماضي، على ضيفه عجمان 3-1 في افتتاح الدوري العام للكرة الطائرة، وبالنتيجة نفسها، فاز الجزيرة على ضيفه النصر، فيما فاز الظفرة على مستضيفه الوصل 3-2.