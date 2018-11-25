فوز شباب الأهلي والوصل في دوري السلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

دشن شباب الأهلي حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الدوري العام لكرة السلة بتحقيقه لانتصارٍ مستحق على ضيفه البطائح «73-65»، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس لحساب ختام الجولة الأولى من الدور التمهيدي للبطولة، والتي شهدت عودة الوصل من صالة مضيفه العين بانتصارٍ عريض بنتيجة «108-57». وبختام الجولة، تشاركت فرق شباب الأهلي والوصل والنصر والشارقة وبني ياس صدارة الترتيب برصيد نقطتين، بعد أن فازت فرق النصر والشارقة وبني ياس الخميس الماضي في افتتاح الجولة على الوحدة والجزيرة والظفرة.

وتنطلق اليوم الجولة الثانية التي تجمع في السابعة مساء النصر مع مضيفه الجزيرة، على أن تستكمل الجولة مساء غدٍ الاثنين بلقاء البطائح والوصل، والشارقة مع الظفرة، وشباب الأهلي مع الوحدة، وبني ياس مع ضيفه العين.