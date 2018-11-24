جائزة أبو ظبي الكبرى: هاميلتون أول المنطلقين في ثنائية لمرسيدس

المصدر: أ ف ب

حقق البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس أفضل زمن اليوم السبت في التجارب الرسمية لسباق الجائزة الكبرى المقرر غدا الأحد في أبوظبي في ختام منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 لموسم 2018 ، لينطلق بذلك من المركز الأول.

وأحرز هاميلتون المركز الأول متفوقا على زميله فالتيري بوتاس ، ليحقق مرسيدس بذلك رقما قياسيا يتمثل في انطلاق سائقيه من الصف الأول في سباق أبوظبي ، للمرة الخامسة على التوالي.

وسجل هاميلتون ، الذي حسم لقب بطولة العالم للمرة الخامسة في مسيرته ، دقيقة واحدة و794ر34 ثانية على مضمار "ياس مارينا" البالغ طوله 5554 مترا ، لينطلق من المركز الأول للمرة 11 هذا الموسم و83 في مسيرته حتى الآن.

وجاء بوتاس في المركز الثاني بفارق 162ر0 ثانية وتلاه سيبستيان فيتيل سائق فيراري في المركز الثالث بفارق 331ر0 ثانية.

ولم يسبق لأي فريق أن حسم انطلاق سائقيه الاثنين من الصف الأول ، في نفس السباق لخمسة أعوام متتالية ، لكن مرسيدس حقق الإنجاز اليوم مسجلا رقماً قياسياً جديداً.

وبعد أن حسم لقب بطولة العالم ، يمكن لهاميلتون تحقيق رقم قياسي شخصي جديد في حالة الفوز بسباق الغد ، حيث سيكون الانتصار الحادي عشر له خلال موسم واحد.

أما بوتاس ، الذي توج بسباق أبوظبي في الموسم الماضي ، فلا يزال يمتلك فرصة انتزاع المركز الثالث في الترتيب العام للسائقين لكنه يتأخر بفارق 14 نقطة خلف كيمي رايكونن سائق فيراري ، والذي أحرز المركز الرابع في التجارب الرسمية.

وفي ما يأتي خط الانطلاق لسباق جائزة أبوظبي الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد بعد التجارب الرسمية السبت:

جدول الانطلاق:

الصف الأول

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس)

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس)

الصف الثاني

سيباستيان فيتل (المانيا/فيراري)

كيمي رايكونن (فنلندا/فيراري)

الصف الثالث

دانيال ريكياردو (استراليا/ريد بول)

ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول)

الصف الرابع

رومان غروجان (فرنسا/هاس)

شارل لوكلير (موناكو/ساوبر)

الصف الخامس

استيبان أوكون (فرنسا/رايسينغ بوينت فورس انديا)

نيكو هولكنبرغ (المانيا/رينو)



الصف السادس

كارلوس ساينز (اسبانيا/رينو)

ماركوس إريسكون (السويد/ساوبر)



الصف السابع

كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس)

سيرجيو بيريز (المكسيك/رايسينغ بوينت فورس انديا)



الصف الثامن

فرناندو ألونسو (اسبانيا/ماكلارين)

براندون هارتلي (نيوزيلندا/تورو روسو)



الصف التاسع

بيار غاسلي (فرنسا/تورو روسو)

ستوفل فاندورن (بلجيكا/ماكلارين)



الصف العاشر

سيرغي سيروتكين (روسيا/وليامس)

لانس سترول (كندا/وليامس)