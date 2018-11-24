هاميلتون يحقق أفضل زمن في التجربة الحرة الأخيرة لسباق فورمولا-1 بأبوظبي

المصدر: (د ب أ)

حقق البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس، أفضل زمن اليوم السبت في التجربة الحرة الثالثة الأخيرة لسباق الجائزة الكبرى المقرر غدا الأحد في أبوظبي في ختام منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 لموسم 2018 .

وحقق هاميلتون ، المتوج بطلا للعالم للمرة الخامسة في مسيرته ، أفضل زمن للفة على مضمار "ياس مارينا" البالغ طوله 5554 مترا ، حيث سجل دقيقة واحدة و176ر37 ثانية ، متفوقا على كيمي رايكونن وسيبستيان فيتيل سائقي فيراري.

وكان هاميلتون قد حسم لقب بطولة العالم عبر سباق المكسيك ، لكنه قد يحقق رقما قياسيا شخصيا في حالة الفوز بسباق أبوظبي ، حيث سيكون الفوز الحادي عشر له خلال موسم واحد.

ويتطلع رايكونن إلى إنهاء الموسم في المركز الثالث بالترتيب العام لفئة السائقين ، خلف هاميلتون وفيتيل ، لكنا يواجه ضغوطا من جانب فالتيري بوتاس سائق مرسيدس وماكس فيرستابن سائق ريد بول.

وتقام التجارب الرسمية التأهيلية في وقت لاحق اليوم السبت لتحديد مراكز انطلاق السائقين في سباق الغد.