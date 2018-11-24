«ياس» شاهدة على «وداع وانتقالات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي بمثابة السباق الوداعي لأكثر من سائق سواء بالاعتزال أو ترك الفريق والرحيل لخوض تحد آخر.

أبرز حالات الوداع تتمثل في الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين والذي أعلن اعتزاله حيث سيكون السباق الأخير له على مضمار حلبات الفورمولا1، بينما زميله البلجيكي ستوفل فاندرون سيترك ماكلارين ويتجه إلى بطولة الفورمولا للسيارات الكهربائية.

كما سيكون السباق هو الأخير للفنلندي المخضرم كيمي رايكونن الذي سيرحل عن فيراري بعد 8 سنوات مع الفريق الإيطالي ليتسابق الموسم القادم تحت شعار ساوبر، وسيتبادل مكانه في فيراري مع الفرنسي شارل لوكلير سائق ساوبر، فيما سيودع الأسترالي دانيال ريكياردو رد بل وسينضم إلى رينو، بينما سينتقل المكسيكي كارلوس ساينز رينو متجهاً إلى ماكلارين.

أما بيير غاسلي فسوف ينهي مسيرته مع تورو روسو وينتقل إلى رد بل، أما فريق وليامز ربما سيعتمد للمرة الأخيرة في هذا السباق على الكندي لانس سترول.

400 إعلامي

يشهد المركز الإعلامي في حلبة مرسى ياس توافد مئات الصحفيين والمصورين والمراسلين التلفزيونيين من أكثر من 37 دولة، إذ بلغ عدد الصحفيين المتواجدين في المركز الإعلامي أكثر من 400 صحفي لتغطية الجولة الختامية لسباق موسم 2018. ومن الطبيعي أن تكون النسبة الأكبر من الصحفيين القادمين لتغطية منافسات سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي من أوروبا، مهد رياضة الفورمولا1، فمن المملكة المتحدة انطلقت أول بطولة عالم لفورمولا1 قبل 68 عامًا و996 سباقًا، ومنها توافد أكثر من 60 صحفيًا وإعلاميًا إلى حلبة مرسى ياس.