فيرستابن وبوتاس الأسرع في التجارب الحرة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تقاسم الهولندي ماكس فيرستابن، والفنلندي فاليتيري بوتاس جولتي التجارب الحرة الأولى والثانية التي أقيمت أمس على حلبة مرسى ياس ضمن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، الجولة الأخيرة والختامية من بطولة العالم للفورمولا1 عام 2018. وتتواصل اليوم فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى بجولة التأهيل الرسمية في الخامسة مساء والتي يتحدد على إثرها مراكز السائقين للانطلاق في السباق الرئيس الذي ينطلق غداً.

وسيطر فريق ريد بل على جولة التجارب الحرة الأولى بعد أن جاء الهولندي ماكس فيرستابن والاسترالي دانييل ريكياردو في المركزين الأول والثاني، إذ سجل فيرستابن أسرع زمن للفة الواحدة في 1.38.491 دقيقة، في حين جاء خلفه ريكياردو بفارق 0.45 ثانية وبزمن قدره 1.38.945 دقيقة، لتشهد الحلبة أرقاماً جديدة على مستوى الزمن عن العام الماضي، حيث تعد أزمنة ثنائي الأسرع عن تلك التي تم تحقيقها خلال التجارب الحرة التي أقيمت عام 2017.

وجاء سائقا مرسيدس فاليتيري بوتاس والبريطاني لويس هاميلتون بطل العالم الحالي في المركزين الثالث والرابع وبفارق 0.961 ثانية، و1.052 ثانية عن فيرستابن.

أما الفرنسي استيبان أوكون سائق فورس إنديا والذي سيخوض غمار الموسم المقبل بألوان مرسيدس بعد ضمه كسائق احتياطي فقد حقق المركز الخامس لأسرع زمن في التجارب الحرة ليلعن عن نفسه بشكل جيد وأنه قادم بقوة للمنافسة في المواسم المقبلة، فيما احتل الإسباني فيرناندو ألونسو الذي يتأهب لآخر سباق قبل نهاية مسيرته الاحترافية في الفورمولا1 المركز التاسع عشر في الحصة الأولى متفوقاً على قبل الأخير البولندي روبرت كوبيتسا العائد إلى الفورمولا1 بعد غياب عدة أعوام.

وعاد فريق مرسيدس في التجارب الحرة الثانية عن طريق فاليتيري بوتاس الذي أحرز أسرع زمن في الحصة الثانية 1.37.236 دقيقة وأسرع من تلك التي حققها فيرستابن في التجارب الأولى ليسجل حضوراً جيداً على مضمار حلبة مرسى ياس خاصة وأنه يسعى إلى إنهاء موسمه بانتصار وحيد بعد أن فشل في تحقيق أي فوز في بطولة العالم هذا الموسم، علماً بأنه كان قد أحرز لقب السباق في أبوظبي العام الماضي.

أداء جيد

وواصل فيرستابن وريكياردو ثنائي ريد بل أدائهما الجيد خلال التجارب الحرة وجاءا في المركزين الثاني والثالث في الحصة الثانية ليؤكدا عزمهما على التواجد بشكل مختلف في حلبة مرسى ياس في ختام بطولة العالم 2018.

أما لويس هاميلتون فقد استمر في نفس المركز الرابع في التجارب الثانية بزمن 1.37.443 دقيقة، فيما احتل كل من ثنائي فيراري الفنلندي كيمي رايكونن والألماني سيباستيان فيتيل المركزين الخامس والسادس على التوالي.

وتتواصل اليوم فعاليات سباق الجائزة بجولة التأهيل الرسمية في الخامسة مساء ويتحدد على إثرها مراكز السائقين للانطلاق في السباق الرئيس غداً، كما يتضمن برنامج اليوم الثاني من جائزة الاتحاد للطيران الكبرى السباقات المصاحبة وتشمل السباق الأول لسلسلة الجي بي 3، وسباق الفورمولا2، يعقب ذلك جولة التجارب الحرة الثالثة للفورمولا 1، ثم جولة التأهيل الرسمية للفورمولا 1.

واقع افتراضي

وعلى جانب آخر أعلنت «إتش تي سي فايف» و«مكلارين ريسينغ» أمس بالتزامن مع سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 عن إطلاق إصدار خاص من خوذة «الواقع الافتراضي»، وتحمل علامة «مكلارين»، لتكون بذلك أول منتج مشترك يطلقه الطرفان منذ الشراكة التي أعلنا عنها في شهر مايو من العام الجاري.

ويقدم لعشاق سباقات السيارات تجربة لا تضاهى في عالم الواقع الافتراضي. وتجمع الخوذة الجديدة بين الدقة الفائقة، ونظام الصوتيات عالي النقاء وكفاءة العمل لتوفر بذلك تجربة استثنائية للواقع الافتراضي لجمهورها في شتى أرجاء العالم.

وعلاوة على مظهرها الاستثنائي وأدائها المتميز، تأتي الخوذة الجديدة مع محتوى الواقع الافتراضي الفريد لمرآب مكلارين، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع «مكلارين»، إضافة إلى نسخة مخصصة من لعبة RFactor 2 إصدار «مكلارين»، الذي تم تصميمه للعمل دون أي ملحقات إضافية للقيادة.

ويعد محتوى الواقع الافتراضي الفريد لمرآب مكلارين لعبة محاكاة شيّقة متعددة اللاعبين تتيح لهم الانضمام إلى فريق مرآب مكلارين، وتعلّم كيفية استكمال التعديلات على إطارات السيارة كفريق حقيقي خلال السباقات.

10

منحت حلبة مرسى ياس 10 فائزين تذاكر من الفئة الذهبية لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، وذلك احتفالاً بالنسخة العاشرة للسباق في أبوظبي.

وكانت الحلبة قد أطلقت مسابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخصصت جائزة عبارة عن تذاكر من الفئة الذهبية للفائزين، وهي التي تتيح لهم متابعة مجريات السباق والتمتع بأنشطة ترفيهية واللقاء مع سائقي الفورمولا1.