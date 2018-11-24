احتفال بالذكرى العاشرة مع الإعلاميين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

احتفلت حلبة مرسى ياس بالذكرى العاشرة لانطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي مع الإعلاميين الذين قدموا لتغطية الحدث، إذ حرص الطارق العامري الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس، على الحضور إلى المركز الإعلامي ومشاركة الإعلاميين احتفال الحلبة بمرور 10 سنوات على استضافة الفورمولا1، وذلك بتقطيع «كعكة» تحمل الرقم 10 التي تلخص مسيرة الإنجاز التاريخي الذي حققته حلبة مرسى ياس على خريطة الفورمولا1 وعلى مدار عشر سنوات.

كما حرص العامري على توجيه الشكر للإعلاميين على جهودهم في تغطية سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، ومنذ انطلاق النسخة الأولى في عام 2009.