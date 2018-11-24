هاميلتون يغيّر رقم سيارته إلى 1

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يشهد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي 2018 ظهور البطل البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم بالرقم 1 على سيارته، وذلك في السباق الختامي للبطولة هذا الموسم رغم أنه يحمل الرقم 44 منذ سنوات.

وطلب لويس هاميلتون أن تحمل سيارته الرقم 1 في السباق في أبوظبي وبصورة استثنائية احتفالاً بإنجازه بتحقيقه بطولة العالم للمرة الخامسة في تاريخه، وذلك على الرغم من الارتباط بينه وبين الرقم 44 والذي لطالما استخدمه في أغلبية مسيرته الاحترافيّة في عالم الفورمولا1.

وكان لدى هاميلتون فرصة اختيار الرقم 1 على سيارته في عامي 2015 و2017 عندما كان بطلاً للعالم، حيث تمنح قوانين الفورمولا1 البطل بوضع الرقم 1 على السيارة، ولكنه فضل الاحتفاظ برقم 44 الذي يعتبر أيقونة بالنسبة له، ورغم أن الفورمولا1 أتاحت إمكانية اختيار الأرقام الشخصية منذ عام 2014 الأمر الذي أفسح المجال لهاميلتون بحمل الرقم 44 الذي يحبه منذ طفولته.

وأعلن فريق مرسيدس أن هاميلتون حصل على الإذن باستخدام ووضع الرقم 1 على السيارة خلال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 ولمرة واحدة رغبة منه في الاحتفال بإنجازه التاريخي، إذ سيظهر الرقم على مقدمة السيارة فيما سيتم الاحتفاظ بالرقم 44 في الخلف وعلى غطاء المحرك.

وهذه هي المرة الأولى التي سيظهر فيها الرقم 1 على سيارة في الفورمولا1 منذ سباق جائزة الاتحاد في أبوظبي عام 2014، حيث كان يحمله حينها الألماني سيباستيان فيتيل عندما كان ضمن فريق ريد بل في السباق الأخير له مع الفريق كبطل للعالم، بينما لم يسبق لهاميلتون استخدام الرقم 1 إلا مرة واحدة وذلك في عام 2009 بعد نجاحه في تتويجه لأول مرة في بطولة العالم 2008 مع فريقه السابق ماكلارين.

وهناك قصة ارتباط وعشق بين هاميلتون والرقم 44 حينما كشف في وقت سابق عن سر اختياره لهذا الرقم، وقال: «الجميع لديه رقم حظ خاص، والدي اختار هذا الرقم لي منذ طفولتي، ربما يكون الأمر غريباً، ولكني لن أغير هذا الرقم وأفضل الاستمرار به في الفورمولا1».

كما سيظهر لويس هاميلتون بخوذة جديدة في جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي قدمها له فريقه مرسيدس، إذ يزين خوذة بطل العالم اللون الذهبي.