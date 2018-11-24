«مرسيدس» يضم الفرنسي أوكون

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن توتو وولف رئيس فريق مرسيدس، ضم الفرنسي استيبان أوكون ليكون سائقاً احتياطياً في الفريق خلال الموسم المقبل من بطولة العالم للفورمولا1 2019.

وكشف وولف في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس على هامش سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي عن قرار الفريق بضم السائق الشاب (22 عاماً)، والذي ينتمي لبرنامج السائقين الشباب بمرسيدس، حيث قد يحصل على فرصة التنافس في السباقات بسيارة مرسيدس في 2020، في حالة اتخاذ الفريق قراره، بأن يحل أوكون مكان سائقه الحالي فالتيري بوتاس.

من جهته قال استيبان أوكون: «أنا وفريق مرسيدس نتطلع إلى فرص كبيرة في 2020، أتمنى استغلالها».

ويحتل أوكون حاليا المركز الحادي عشر في الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم.