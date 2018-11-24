ألونسو: ربما أعود يوماً ما

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

لم يستبعد الإسباني فيرناندو ألونسو، الذي يخوض سباقه الأخير مع الفورمولا1 في جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي غداً الأحد، عودته مرة أخرى إلى سباقات الفورمولا1 مستقبلاً بعد أن أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الجاري. وقال ألونسو: «من الصعب الآن التفكير في العودة، لكن الباب غير مغلق، ربما منتصف العام المقبل قد أفكر في هذا الشيء، والسبب الأول في ذلك يرجع إلى أنني لا أعلم كيف ستكون مشاعري في العام المقبل، خاصة أنني كنت أخوض السباقات طوال حياتي، وربما أجد طريقة في العودة يوماً ما». وأضاف: «فخور بمسيرتي، وبما حققته لبلادي إسبانيا والجماهير التي أصبحت تعشق الفورمولا1 هناك، سأظل أعشق الفورمولا1 طوال حياتي، وبالتأكيد سأفتقد قيادة سيارة الفورمولا1».

وعن أفضل ذكرياته أوضح: «عام 2007 كان استثنائياً بالنسبة لي، ولكن هناك الكثير من الذكريات، والأهم منها الأشخاص الذين عملت معهم من مهندسين وميكانيكيين وإداريين وصحفيين، وهذا أفضل ما سأتذكره في الفورمولا1».