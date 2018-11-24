6 سائقين فوق 30

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تضم قائمة المشاركين في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي 6 سائقين فوق سن الثلاثين، ويعد الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري والذي سينتقل إلى ساوبر الموسم المقبل الأكبر سناً في قائمة السائقين الحاليين في بطولة العالم للفورمولا1، إذ يبلغ 39 عاماً، ويأتي خلفه في القائمة ألونسو صاحب الـ 37 عاماً، ثم لويس هاميلتون ثالثاً بـ 33 عاماً.

واعتقد البريطاني لويس هاميلتون أن ترتيبه في قائمة السائقين الأكبر عمراً في سباقات الفورمولا1 هذا العام سوف يتغير بعد اعتزال الإسباني فيرناندو ألونسو إلا أن عودة البولندي روبرت كوبيتسا جعلت بطل العالم الحالي يحافظ على المركز الثالث كأكبر السائقين سناً في الفورمولا1.

وكان هاميلتون علق مازحاً على عودة روبرت كوبيتسا إلى الفورمولا1 الموسم المقبل قائلاً: «سعيد بعودة كوبيتسا، كنت سأصبح ثاني أكبر السائقين عمراً، لكنني احتفظت بمكاني كثالث أكبر السائقين».

ويعد الكندي لانس سترول سائق ويليامز الأصغر سناً في الحدث بـ 20 ربيعاً، وثاني أصغر سائق شارلز لوكلير الذي سينضم إلى فيراري الموسم المقبل بديلاً لرايكونن، وماكس فيرستابن سائق ريد بل، ويبلغان من العمر 21 عاماً.