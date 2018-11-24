«جمعة العائلات» تجذب الصغار

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شهد يوم أمس توافد الآلاف من عشاق الفورمولا1 خاصة من العائلات بصحبة صغارهم إلى حلبة مرسى ياس عبر بوابات الدخول الرئيسية للمشاركة في الفعاليات والأنشطة المخصصة للعائلات «جمعة العائلات»، إذ توجهت العائلات ومنذ الساعات الأولى لقضاء أمتع الأوقات في الواحات الترفيهية ومنطقة مشجعي فورمولا1 وتلة أبوظبي ذات الشعبية الهائلة والتي تستضيف العديد من الفعاليات التراثية والترفيهية، كما استمتع الحضور بمشاهدة الأحداث ومجريات الحماسية لبطولة جي بي 3 وفورمولا2 والتجارب الحرة للفورمولا1 التي استضافها مسار السباق في حلبة مرسى ياس.