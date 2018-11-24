شارل لوكلير.. رهان «فيراري»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

سيكون السائق الفرنسي الشاب شارل لوكلير على موعد مع التاريخ في الموسم المقبل عندما يرتدي ألوان الفريق الأحمر «فيراري» ليدافع عن اسم الفريق الإيطالي العريق اعتباراً من 2019 وبديلاً للفنلندي المخضرم كيمي رايكونن.

ومن المقرر أن يختتم شارل لوكلير القادم من موناكو ذو الـ 21 ربيعاً كسائق ساوبر في السباق الختامي للفورمولا1 لعام 2018 المقام بأبوظبي. ويبدأ نسخة عام 2019 في صفوف فريق فيراري. إلا أن رحلة نجاحه ووصوله إلى القلعة الحمراء لم تكن نزهة هادئة على الإطلاق، إذ استطاع الفوز بسباقات الكارتينغ الفرنسية موسم 2009، وفي 2014 بات أفضل متسابق صاعد في سلسلة سباقات فورمولا رينو، وفورمولا 3. وفي أواخر عام 2016، فاز لوكلير ذو 19 عامًا آنذاك بلقب سلسلة جي بي 3 لموسم 2016 في أبوظبي وشهد هذا العام أيضًا انضمامه لأكاديمية فيراري لينهض بدور إضافي يتمثل في شغل مقعد سائق التطوير لفيراري وهاس في التجارب الحرة بسباق الجائزة الكبرى البريطاني.

وفي عام 2017، قدم لوكلير إلى أبوظبي مجددًا ليحقق لقب فورمولا 2، وأصبح «أصغر حامل للقب»، بالرغم من الحادث الذي أخرجه من السباق آنذاك، إلا أنه استطاع الفوز بالسباق الثاني «سبرينت»، وبعد ذلك، أنهى لوكلير موسمه الأول كسائق فورمولا1 محترف مع فريق ساوبر المزود بمحرك فيراري، وحصد أول نقاط له في فورمولا1 باحتلاله المركز السادس في أذربيجان.

وقال لوكلير عن انضمامه لفيراري «لست ذاهبًا إلى فيراري للتعلم بل لتقديم النتائج، أعتقد أنّني حظيت بموسم جيد هذا العام وتعلمت الكثير منه، وسيتمحور العام المقبل حول تقديم الأداء اللازم عندما أتوجه إلى فريق كبير».