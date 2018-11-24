مئات الصحفيين والمصورين لحلبة مرسى ياس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يتوافد مئات الصحفيين والمصورين والمراسلين التلفزيونيين من أكثر من 37 دولة إلى المركز الإعلامي في حلبة مرسى ياس، بتصميمه المميز وتجهيزاته التقنية التي تميز سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 الذي يحتفل هذا العام بعشر سنوات على انطلاقه.

ومن الطبيعي أن تكون النسبة الكبرى من الصحفيين القادمين لتغطية منافسات سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي من أوروبا، فمن المملكة المتحدة توافد أكثر من 60 صحفياً وإعلامياً إلى الحلبة، ومن ألمانيا 35 صحفياً، وإيطاليا (26 إعلامياً) وفرنسا (21 إعلامياً)، ومن إسبانيا (17 إعلامياً).

كما تستقبل حلبة مرسى ياس عدداً من الإعلاميين القادمين من بلجيكا وأوروبا الشرقية، إضافة إلى الإعلاميين من مختلف قارات العالم.