محمد الشرقي يتوّج الفائزين بسباق بنك الفجيرة للجري

المصدر: الفجيرة - وام

توّج سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أمس الفائزين الأوائل في «سباق بنك الفجيرة الوطني للجري» بنسخته الثانية والذي أقيم تحت رعاية سموه في ساحة الاحتفالات بالفجيرة بمشاركة أكثر من 1700 متسابق من مختلف الدول والجنسيات المقيمة في الدولة بالإضافة إلى مشاركة متميزة لأصحاب الهمم. وبارك سمو ولي العهد للفائزين تفوقهم في السباق مؤكداً أن إمارة الفجيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تعمل على دعم النشاطات الرياضية المتميزة التي تشارك فيها المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني في إطار النهوض بالحركة الرياضية على الصعيد المحلي والدولي.

أهمية

وأشاد سموه بالمستوى الرفيع الذي ظهرت به الدورة الثانية للسباق والمشاركة الواسعة لمختلف قطاعات المجتمع من مختلف الجنسيات مؤكداً أهمية ودور هذه الأنشطة المجتمعية التي تعكس روح المنافسة الشريفة بين المشاركين.

وتقدم شريف محمد الفضلي كبير المديرين التنفيذيين في بنك الفجيرة الوطني بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي لتوجيهاته الكريمة التي ساهمت في إنجاح السباق مثمناً دعم سموه المستمر لخدمة الحركة الرياضية في الدولة.

معالم

وأوضح الفضلي أن اللجنة المنظمة حرصت على مرور مسارات السباق بالمعالم التاريخية التي تضمها الإمارة من بينها القلعة الأثرية وجامع الشيخ زايد فضلاً عن المناظر الطبيعية والشواطئ الرملية التي تتمتع بها الفجيرة.

حضر حفل التتويج سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة ونخبة من الإداريين واللاعبين وحشد من عشاق رياضة الجري.

ممرات جبلية

تضمن سباق الفجيرة للجري، سباق الممرات الجبلية الممتدة على مسافة 11 كم وسباق مسار الـ10 كم والـ5 كم والـ3 كم، وشهد السباق انضمام فئة جديدة مخصصة لأصحاب الهمم.