ختام الجائزة الكبرى لتايكواندو الفجيرة اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يسدل اليوم الستار على فعاليات مونديال التايكواندو بمجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، وتتجه الأنظار اليوم لبطولة الجائزة الكبرى بمشاركة 16 منتخباً عالمياً، منها منتخب المغرب للسيدات وهو الفريق العربي الوحيد المستمر بالبطولة، وكان لاعب منتخبنا الوطني حسن شبر، والمصرية رضوى عبد القادر ودعا البطولة من اليوم الأول.

وفي أبرز نتائج أمس، فاز الكرواتي بريجغ على لاعب الصين تايبيه هوانغ 9-6 في وزن تحت 68 كيلوغراماً، ونال الذهبية، وفازت الكورية كيم أيس بذهبية 49 كيلوغراماً بعد تفوقها على التايلاندية وانغ باتان إكيت 10-8 وفاز النرويجي أورديمان على الروسي كراماتكوف 23-3 خاطفاً ذهبية وزن 80 كيلوغراماً.

ونجح الحكم الدولي الإماراتي عيد فيروز في قيادة أصعب المباريات بحرفية عالية، وعبّر العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو عن سعادته بالنجاح الذي حققته منافسات الجولة الختامية لبطولة الجائزة الكبرى، لافتاً إلى أن الاتحاد الدولي برئاسة تشوي يونغ، راضٍ بشكل كبير عن ما أفرزته البطولة. وأثنى نادر أبو شاويش مدير البطولة، على الروح الرياضية العالية التي أدى بها اللاعبون والإداريون المباريات.