الوالد مشجّع ومدرب لأبنائه وبناته

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

لم يتوقف راشد محمد الكتبي عن تشجيع ابنته مها خلال نزالات أمس، كما قام بدور المدرب حيث شملت صيحاته توجيهات فنية، مما كان له أثر إيجابي على فتياته المشاركات في بطولة الشهيد للجوجيتسو، والكتبي لديه خمسة من الأبناء والبنات يمارسون اللعبة في نادي الشارقة هم سلطان، محمد، مريم، مها، عائشة.

وأكد أنه تعرف على بعض الجوانب التكتيكية من خلال حضوره تدريبات أبنائه، بصفة يومية، كما أن الأسرة بأكملها تشجعهم على مواصلة التميز في رياضة النبلاء، وقال: لا بد من حث الصغار على المواظبة في التدريبات وتنظيم الوقت.

وأضاف: رياضة الجوجيتسو منتشرة على نطاق واسع في الدولة، وأصبحت أبوظبي قائدة لهذه الرياضة وعبر السنوات الماضية، نرى أبناء الإمارات يحصدون الذهب ويتفوقون على أقوى مدارس اللعبة، واتمنى رؤية أبنائي على منصات التتويج المحلية والدولية.