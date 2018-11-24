عائشة الحمادي: أهدي الذهبية إلى أرواح أبطال الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عبّرت الصغيرة عائشة الحمادي (8 سنوات) لاعبة نادي عجمان عن فرحتها بالفوز بالميدالية الذهبية في الحزام الأبيض، وفخرها واعتزازها بالمشاركة في بطولة يوم الشهيد للجوجيتسو، وقالت بتلقائية: الأجواء جميلة في البطولة والمنافسة قوية بين الفتيات، وأهدت الذهبية إلى روح أبطال الوطن.

وأضافت: سعيدة بتحقيقي الميدالية الذهبية، وبذلت جهداً كبيراً في التدريبات لكي أصل إلى الذهب، كما شاركت في بطولات عديدة، وحصلت على ميداليات ملونة، لكن الفوز في يوم الشهيد له طعم خاص، المشاركة في بطولة يوم الشهيد تعبير عن تقدير اللاعبات عما قدمه شهداؤنا، ونسعى دائماُ لتقديم مستويات جيدة على بساط النبلاء. وأوضحت عائشة الحمادي أن يوم الشهيد ليس فقط يوما رياضيا لكنه اجتماعي رياضي نعبر فيه عن حبنا للوطن.