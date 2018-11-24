فتيات الجوجيتسو..إبداع ببطولة الشهيد

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

شهدت بطولة الشهيد للجوجيتسو منافسات قوية بين اللاعبات تحت 18 سنة، في يومها الثاني ورسمن لوحة إبداع، ضمن النسخة الرابعة وتختتم المنافسات اليوم للناشئين تحت 18 سنة، واتسمت البطولة بحضور جماهيري ودعم كبير من أولياء الأمور، الذين حضروا إلى «مبادلة أرينا» في مدينة زايد الرياضية، لتشجيع اللاعبات اللاتي رسمن لوحة إبداع في ساحة رياضة النبلاء، ومن الواضح أن أعداد اللاعبات تضاعف في البطولة الحالية مقارنة بنسخها السابقة.

وكانت المنافسات بدأت أول من أمس لسن من 4 إلى 10 سنوات، فيما تركزت منافسات اليوم الثاني على اللاعبات تحت 18 سنة،

وخصص الاتحاد منافسات أمس للاعبات ضمن أربع فئات، الصغار، البراعم، الأشبال، والناشئين، وتوزعت على 7 أوزان من مختلف الأحزمة، واللاتي يمثلن عدداً من المدارس والأندية على مستوى الدولة، باعتبارها من أهم البطولات في الموسم الرياضي 2018 – 2019.

نجاح

وأكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن منافسات البنات شهدت نجاحاً كبيراً في ظل الحضور الكبير لأولياء الأمور منذ ساعات الصباح الباكر، دعماً لبناتهن، ما انعكس على سلوكهن الشخصي وثقتهن بأنفسهن بين نظرائهن في المجتمع، والمدرسة، وحتى على أبسطة البطولات المحلية التي تعتبر تمهيداً لخوض المنافسات الدولية.

وأكد محمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والمالية في اتحاد الجوجيتسو أن المنافسات اتسمت بالحماسة والإصرار على تقديم الأفضل، وقال: فتيات الدولة من أعمار 4 سنوات وحتى 18 سنة، قدمن لوحة إبداع، من خلال مهارات متنوعة، وقال: المتابعون للمنافسات في صالة آيبك ارينا يرى في عيون اللاعبات وأولياء الأمور مدى الفرحة، حيث إن البطولة تحمل خصوصية، من خلال تكريس ذكرى شهداء الوطن، وأسرة الجوجيتسو تستذكر شهداء الوطن من خلال يوم رياضي اجتماعي، يحمل أسمى معاني الولاء للوطن.

وأوضح المرزوقي أن اللاعبات قدمن مستويات فنية مميزة، ومع كل بطولة يظهرن الجديد من التحصيل الفني عبر البطولات التي يشاركن فيها، ومع كل بطولة تظل الأسرة هي الداعم الأول لأبنائها عبر تشجعيهم في المدرجات.

وتابع: مستوى التنظيم عالٍ خصوصاً مع الأعداد الكبيرة المشاركة وبحضور موسع من أولياء الأمور.

ميدالية «الفخر»

تحظى بطولة الشهيد بنسختها الرابعة بميدالية مميزة ، تتضمن تصميماً مبتكراً مستوحى من تصميم «واحة الكرامة» في أبوظبي، باعتباره معلماً وطنياً يدل على قصص المجد التي ترويها تضحيات الشهداء. ويتضمن تصميم الميدالية النصب التذكاري للشهيد الذي يتألف من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر، في رمزية تعبر عن الوحدة والتكاتف وتشهد على معاني التلاحم بين القيادة والشعب.