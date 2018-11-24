شرطة أبوظبي تنظم تحدي القوة في الكاراتيه

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نظم مركز التربية الرياضية الشرطية، في قطاع الموارد البشرية، بشرطة أبوظبي، فعالية تحدي القوة في لعبة الكاراتيه، بمشاركة عدد من المنتسبين، ولاعبي منتخب الإمارات للكاراتيه، في مباريات الدفاع عن النفس.

وأوضح العقيد محمد عبيد بوعلي، مدير المركز، أن البرنامج الرياضي لشرطة أبوظبي يتميز بتنوع الرياضات التي تتماشى مع اختيارات المنتسبين للرياضة، مشيراً إلى أن رياضة التحدي في الكاراتيه، من أكثر الألعاب تشويقا ومتعة بأداء مجموعة من الحركات المهارية والمناورات القتالية المرتكزة على السرعة والقوة في آن واحد. حضر الفعالية، الرائد، حسين الحمادي، من قسم التدريب، بمركز التربية الرياضية الشرطية، وعدد من الضباط، والمدربين الرياضيين بالمركز.