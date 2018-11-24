«الشارقة» يكرّم أبطال التايكواندو

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أقام مجلس إدارة نادي الشارقة، حفل تكريم للاعبي فريق التايكواندو بالنادي، بمناسبة فوز الثنائي عبد الله غلوم وسلطان صلاح آل علي، بميداليتين في بطولتي اليونان وفرنسا المفتوحة ، حضر الحفل سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ومحمد جمعة بن هندي نائب الرئيس، وأعضاء مجلس إدارة النادي، واللاعبين، وعبد الله حاتم مدرب الفريق، وراشد رمضان الإداري.

وأوضح الشامسي، أن صاحب السمو حاكم الشارقة، يتابع الألعاب الفردية بنفسه ولديه اهتمام خاص بها، رغم مسؤولياته الكبيرة في كافة مناحي الحياة، وهذا الأمر يدفعنا لتجويد العمل حتى نحقق هدفنا بالوصول إلى الأولمبياد، وقال: «ميداليتا التايكواندو تعني الكثير بالنسبة لنا في النادي، وهي تتويج للجهود المبذولة من كافة الأطراف، وتحقيق ميدالية في بطولات عالمية ليس بالأمر السهل، وتأتي بعد سنين من التعب، الإنجاز في الألعاب الفردية يختلف تماماً عن بقية الألعاب، والأندية تعمل وتخطط لسنوات حتى تفوز بميدالية أعتبرها شخصياً تساوي إنجاز فريق بكامله».

إنجازات

وأضاف: «تكريم اللاعبين المميزين وأصحاب الإنجازات داخل قلعة (الملك)، نهج يسير عليه مجلس إدارة النادي، والثنائي حقق إنجازات واضحة، والمجلس حريص على هذا التكريم، حتى يكون خير دافع وتشجيع لأبناء النادي المتميزين، وبإسم مجلس الإدارة والأعضاء، أشكر البطلين على ما قدماه في سبيل رفع علم الإمارات في المحافل الدولية، والشكر أيضاً للطاقمين الفني والإداري اللذين ظلا يسهران الليالي ويتعبان لرؤية أبنائهم اللاعبين يعتلون منصات التتويج».

وأشاد بالعمل الذي يتم في إدارة الألعاب الفردية، حتى باتت تحرز نتائج جيدة، مطالباً بمواصلة العمل بنفس الوتيرة، والاستعانة بالخبراء والكشافين لاكتشاف المواهب منذ الصغر، حتى تكون المنظومة مستمرة، ويكون هناك تواصل أجيال بجلب مزيد من اللاعبين أصحاب الموهبة، مشيراً إلى أن الاستعانة بالدراسات والخبراء في كل الألعاب، تأتي بنتائج جيدة ونحصل على أجود الخامات الوطنية.

تشجيع

أوضح المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري عضو مجلس الإدارة رئيس إدارة الألعاب الفردية، أن التكريم يصب في خانة دعم لاعبي فرق الألعاب الفردية، ليعتلوا منصات التتويج ويحققوا الإنجازات العالمية.