ميداليتان «آسيويتان» لشطرنج «الملك»

المصدر: طشقند - البيان الرياضي

أحرز الطفل الموهبة راشد حسين الحمادي لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة آسيا الغربية للشطرنج الخاطف لفئة تحت 6 سنوات، والتي أقيمت في جمهورية أوزبكستان في العاصمة طشقند بمشاركة 20 لاعباً من 11 دولة، حيث تمكن الحمادي من تحقيق 8 نقاط من 9 جولات متفوقاً على أقرانه بكل جدارة، ومحققاً للإمارات الميدالية الثانية في البطولة بعد فوزه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الشطرنج السريع.

وصول

وكانت بعثة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وصلت أمس إلى مطار دبي الدولي وضمّت كلاً من اللاعبين سلطان جابر الزرعوني وراشد مسعود وعبدالرحمن محمد الحمادي وجميعهم بفئة تحت 8 سنوات وراشد حسين الحمادي بفئة تحت ست سنوات وأشرف عليهم المدرب صهيب فواز العكلة ورافق الوفد رجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي.

وجاءت مشاركة النادي ضمن خطة الجهاز الفني بالنادي لإعداد لاعبي الفئات السنية الصغيرة وتهيئتهم للمنافسات والاستحقاقات الدولية وإكسابهم الخبرة المطلوبة بالإضافة إلى المنافسة على الميداليات الملونة والمراكز المتقدمة في البطولة

تقدير

وتقدم المهندس طلال أحمد الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس الجهاز الفني، بالشكر والتقدير للشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس النادي لجهوده الدائمة ولرعايته للاعبين، ولمجلس الشارقة الرياضي لجهوده المبذولة لخدمة الشباب والرياضة بالإمارة، وأكد أن مشاركة النادي في مثل هذه البطولات الدولية، تأتي في إطار إعداد لاعبي النادي الناشئين للمشاركة والمنافسة باسم دولة الإمارات في جميع المحافل الدولية، وأن خطة وهدف الجهازين الفني والإداري للنادي، هو تحقيق بطولة عالمية على مستوى الفئات السنية واعتلاء منصات التتويج رافعين اسم دولة الإمارات عاليا .