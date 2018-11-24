فوز النصر والشارقة وبني ياس في دوري السلة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

‏‫حقق النصر انتصاراً كبيراً على ضيفه الوحدة «101-60» في المباراة التي جمعتهما في الجولة الافتتاحية من الدور التمهيدي في بطولة الدوري العام لكرة السلة للرجال، وعاد الشارقة بانتصارٍ مستحق على مضيفه الجزيرة «82-67»، وتغلب بني ياس على ضيفه الظفرة «73-53».

وفي صالة النصر، لم يجد صاحب الضيافة صعوبة في تسجيل انتصاره العريض على حساب الوحدة،«101-60» بعد أن نجح في الهيمنة على المراحل الأربع للمباراة.

وفي مباراة متقاربة انتهت فترتها الأولى بالتعادل، حقق الشارقة انتصاره «82-67» من خلال أفضلية لاعبيه في الفترتين الثانية والثالثة.

وفرط الظفرة بفرصة إنهاء الفترة الأولى لمصلحته، بعد أن نجح بني ياس في استعادة توازنه وحسم الفترتين الثانية والثالثة، وكانتا كفيلتين بحصد السماوي فوزه بنتيجة «73-53».