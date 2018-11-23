حمدان بن محمد يحفّز المشاركين في تحدي دبي

المصدر: Ⅶ دبي - خالد المهيري

واصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، مشاركات سموه الرياضية الاجتماعية ضمن مبادرة «تحدي دبي للياقة»، محفزا بذلك المشاركين لمزيد الانضمام للمبادرة ، إذ نشر سموه على «الاستوري» بحساب سموه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» صورة لسموه وهو يمارس رياضة الجري في ممشى «كايت بيتش» وصولاً إلى برج العرب في جميرا برفقة عدد من الرياضيين.

من جانب آخر، انضم نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو لقائمة متابعي حساب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على موقع «إنستغرام»، فيما ردّ سموه بمتابعة حساب النجم البرتغالي.

وتتجه الأنظار إلى الكرنفال الختامي لـ«تحدي دبي للياقة»، الذي سيقام اليوم وغداً في حديقة البرج في وسط مدينة دبي و«دبي أوبرا» برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» وبالتعاون مع «إعمار».

وكانت القيادة العامة لشرطة دبي حديث عشاق التحدي يوم أمس، عقب تحطيم الرقم القياسي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية في سحب طائرة تابعة لطيران الإمارات من نوع «بوينغ 777-300 أي آر» تزن 240 طناً، من قبل 77 من طرف العنصر النسائي لمسافة أكثر من 100 متر، في حفل كبير شهده اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وجمال الحاي، نائب الرئيس في مطارات دبي، إضافة إلى مساعدي القائد العام لشرطة دبي ومديري الإدارات العامة والمراكز.