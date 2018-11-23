شرطة دبي تودّع «التحدي» بتحطيم الأرقام القياسية

المصدر: Ⅶ دبي - خالد المهيري - دبي - البيان الرياضي

تختتم اليوم وغداً فعاليات الدورة الثانية لـ «تحدي دبي للياقة» بالكرنفال الختامي الذي يقام برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» وبالتعاون مع «إعمار»، ويمتد على مدار يومين في أبرز وأروع وجهتين في دبي، وهما حديقة البرج وسط مدينة دبي ودبي أوبرا، وذلك اليوم من الساعة 2 ظهراً وحتى 10 ليلاً، وغداً من الساعة 1 ظهراً حتى 8 مساءً.

وكانت فعاليات الأمس مميزة وحملت توقيع القيادة العامة لشرطة دبي، التي كان أبرزها على الإطلاق تحطيم شرطة دبي للرقم القياسي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية في سحب طائرة تابعة لطيران الإمارات من نوع بوينغ 777-300 أي آر من قبل 77 من العنصر النسائي في شرطة دبي لمسافة أكثر من 100 متر، إضافة إلى ختام فعالية «المشي مع القادة» على شاطئ الكايت بيتش في جميرا، بمشاركة قوية من مجلس دبي الرياضي.

وبالعودة إلى الفعالية الأقوى على الإطلاق، فقد تسلم اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، واللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، و جمال الحاي، نائب الرئيس في مطارات دبي، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، من السيد برافين بوتيل، محكم رسمي في جينيس للأرقام القياسية، شهادة تحطيم شرطة دبي، ضمن تحدي دبي للياقة، الرقم القياسي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية في سحب طائرة تابعة لطيران الإمارات من نوع بوينغ 777-300 أي آر من قبل 77 من العنصر النسائي في شرطة دبي لمسافة أكثر من 100 متر.

وتوجه اللواء عبدالله المري بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على إطلاق «تحدي دبي للياقة» للعام الثاني على التوالي، مؤكداً أن الحدث ليس مجرد دعوة عابرة لممارسة الرياضة، بل إنه خطوة جادة لترسيخ دبي المدينة الأكثر نشاطاً وحيوية وسعادة على مستوى العالم، ومبادرة لتحسين الصحة العامة ورفع إنتاجية أفراد المجتمع.

وأضاف اللواء عبدالله المري في تصريحات خاصة لـ «البيان الرياضي»، أن هذه الفعالية جاءت ضمن «تحدي دبي للياقة» ونحن في شرطة دبي نستثمر مثل هذه الفعاليات لتفعيل دورنا مع الشراكات الأخرى سواء أكانت جهات حكومية أم خاصة.

وثمّن اللواء عبدالله المري جهود فريق عمل المبادرة بمشاركة طيران الإمارات شريكاً استراتيجياً داعماً في تحطيم الرقم القياسي العالمي في سحب الطائرة، حيث نجح 77 من العنصر النسائي في شرطة دبي بسحب الطائرة التي تزن أكثر من 240 طناً، ليحطمن بذلك الرقم القياسي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأشاد اللواء عبدالله المري بالشراكة و العلاقة المتينة بين شرطة دبي ومطارات دبي وطيران الإمارات، حيث جاءت هذه الفعالية لكي تعزز هذه الشراكة، إضافة إلى أن الفعالية أسهمت في تغيير نمطية العمل في نهاية الأسبوع، وهذا هو الهدف الأساسي لـ «تحدي دبي للياقة» وهو خلق نوع من التآلف بين كل شرائح المجتمع، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين كل قطاعات المجتمع.

وقال اللواء عبدالله المري إننا نسعى دائماَ للمشاركة والتفاعل مع أفراد المجتمع بكل جنسياتهم، ونحن نشارك في الكثير من الفعاليات، خاصة الفعاليات الرياضية والاجتماعية، التي تجعلنا على تواصل مع المجتمع.

«المشي مع القادة»

وكانت فعاليات القيادة العامة لشرطة دبي بدأت منذ الصباح الباكر عبر فعالية «المشي مع القادة» التي اختتمت فعالياتها يوم أمس بمشاركة اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، إضافة إلى عدد من المسؤولين في مجلس دبي الرياضي.

وأكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي في تصريحات خاصة لـ «البيان الرياضي» إن القيادة العامة لشرطة دبي بصمتها واضحة في كل المجالات، خاصة الرياضية منها، والدليل على ذلك وجود شرطة دبي في كل النشاطات الذي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنويا، سواء من ناحية المشاركة أو التأمين.

وأضاف سعيد حارب أن القيادة العامة لشرطة دبي، يعززون دور الرياضة وأهميتها في المجتمع، ليس فقط من خلال نشر الوعي، بل المشاركة الفعلية خلالها، ونحن نشكر شرطة دبي على ما قاموا به خلال التحدي.

أحمد بن ثاني: العنصر النسائي موضع فخر واعتزاز

أكد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، أن ما تقوم به الشرطة النسائية في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، موضع فخر واعتزاز القيادة العامة لشرطة دبي، لما أثبتنه من حرفية ومهنية في الواجبات الموكلة إليهن كافة، مثمناً دورهن في تحطيم الرقم القياسي لموسوعة غينيس، وهو إنجاز عالمي لشرطة دبي.

وأضاف اللواء طيار أحمد بن ثاني، أن الإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية ليست بغريبة عن القيادة العامة لشرطة دبي، والدليل على ذلك إنجاز العام الماضي، وهو قيام 56 شرطياً بسحب الطائرة العملاقة إيرباص «A380» خلال الدورة الأولى من «تحدي دبي للياقة»، ونحن في هذه الفعالية، نعيد الكرّة، ولكن هذه المرة مع العنصر النسائي، اللاتي قمن بسحب طائرة تابعة لطيران الإمارات من نوع «بوينغ 777-300 أي آر»، وهو بحد ذاته فخر لنا جميعاً، وإنجاز كبير للعنصر النسائي بشرطة دبي.

وقال اللواء طيار أحمد بن ثاني، إن الاستعدادات لهذه الفعالية استغرقت أسبوعين، بالتنسيق مع شركائنا في مطارات دبي وطيران الإمارات، الذين نقدم لهم الشكر الجزيل على تعاونهم الدائم معنا، وهذا إن دل على شيء، فإنه يدل على عمق الشراكة بين شرطة دبي وكافة القطاعات الحكومية والخاصة.

اهتمام كبير

ومن جانبه، أكد العميد علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، أن القيادة العامة لشرطة دبي، أولت اهتماماً كبيراً بمشاركة العنصر النسائي، ونحن نعمل بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على إشراك العنصر النسائي في كل الأحداث الرياضية، سواء أكان في «تحدي دبي للياقة»، أو في باقي الفعاليات والأنشطة الرياضية الأخرى.

وأضاف العميد علي بن لاحج، أننا في القيادة العامة لشرطة دبي، نعشق التحدي، ونطمح دائماً للمركز الأول، وهذا ما تحقق عبر هذه الفعالية، حيث قامت 77 من العنصر النسائي، بحسب طائرة تابعة لطيران الإمارات من نوع «بوينغ 777-300 آي آر»، والتي تعد من الأطول والأكبر وزناً بعد طائرة طائرة الإيرباص «A380».

كما عبّر المشاركات في الفعالية، عن سعادتهن البالغة في تحطيم الرقم القياسي لموسوعة غينيس، حيث قالت الرقيب أول ضحى أحمد، مدربة في أكاديمية شرطة دبي، بقسم الدورات النسائية، إنها سعيدة جداً بأن تكون جزءاً من الإنجاز الذي تحقق خلال الفعالية. وأضافت الرقيب أول ضحى أحمد، أن هذا الإنجاز ليس بغريب عن المرأة الإماراتية، التي تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة في الدولة، ووصلت إلى أعلى المراتب والمراكز، لذا، ليس من المستغرب أن تشاهدنا ونحن نسحب طائرة، بفضل الإصرار والتعاون.