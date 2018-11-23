سباق «أدنوك» للبوانيش في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

ينطلق اليوم بكورنيش العاصمة أبوظبي، سباق أدنوك للبوانيش التراثية، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت لمسافة سبعة أميال بحرية، ويشارك فيه 50 قارباً بإجمالي 250 بحاراً، ويقام ضمن روزنامة النادي الحافلة بالعديد من السباقات البحرية هذا الموسم.

ومن ناحية أخرى، يغلق النادي اليوم باب التسجيل للمشاركة في الجلوة الثانية لسباق داس للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، المقرر إقامته غداً، وذلك بعد سباق الأريام الأول في روزنامة الموسم في هذه الفئة، ويبلغ إجمالي جوائز السباق 3 ملايين درهم رصدها النادي للفائزين، وقال ماجد المهيري المدير التنفيذي للنادي: إن النادي يسعى لتوفير كل عوامل النجاح للسباقات الخاصة بالتراث البحري الأصيل بداية من فئة البوانيش وحتى المحامل الشراعية بفئاتها المختلفة 22 و43 و60 قدماً.