لجنة المجلس الاستشاري تطّلع على أنشطة وإنجازات «الشارقة»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

زار وفد من لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مقر نادي الشارقة الرياضي، في إطار زياراته لأندية الإمارة، وكان في استقبال الوفد ناصر سعيد بن عفصان عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للنادي، ومحمد عبيد الحصان عضو مجلس الإدارة رئيس إدارة الألعاب الجماعية وسعيد مطر فيروز عضو مجلس الإدارة رئيس المركز الإعلامي للنادي والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس الإدارة رئيس إدارة الألعاب الفردية ومحمد سعيد بوزنجال عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم مشرف الفريق الأول، فيما ضم وفد المجلس من لجنة شؤون التربية محمد سلطان الخاصوني الكتبي رئيس اللجنة وهيام محمد عامر الحمادي ووحيدة عبدالعزيز وجمعة عبيد الشامسي و إسلام الشيوي.

محاور مهمة

وأطلعت إدارة النادي، وفد المجلس الاستشاري على جهود وإنجازات النادي خلال الفترة الماضية والتطوير المتحقق في مختلف مجالات العمل سواء الرياضية والفنية والإدارية وما يتعلق بسياسات إدارات النادي فضلاً عن تطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية في النادي، وبدورها، أكدت اللجنة أن كافة الموضوعات التي طرحت ستشكل محاور مهمة لتبنيها خلال مناقشة مجلس الشارقة الرياضي بهدف تمكين المجلس من دعم كافة الخطط الرياضية للوصول إلى أفضل النتائج، وهنأ رئيس اللجنة، مجلس إدارة النادي بالإنجازات التي تحققت.