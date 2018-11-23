افتتاح مونديال التايكواندو والجائزة الكبرى بالفجيرة

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة افتتاح مونديال التايكواندو والجائزة الكبرى للمنتخبات، التي انطلقت أمس بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وذلك بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، وسعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، والعميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، والدكتور تشو رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، وعبد العزيز بوهندي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة، وعدد كبير من القيادات الرياضية، كما قام سمو ولي عهد الفجيرة بتكريم الرعاة ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة.

عروض

بدأ حفل الافتتاح بحضور راعي البطولة ومن ثم عزف السلام الوطني لدولة الإمارات تلى ذلك تقديم عرض لفريق الاستعراضات الكورية التابعة للاتحاد الدولي للتايكواندو، انتزع التصفيق والآهات من المدرجات، بعروض أكثر من رائعة رافقها عروض ليزر وألعاب نارية، كما قدمت فرقة اليولة بالفجيرة رقصات تراثية، لينطلق بعدها الحدث رسمياً وسط اهتمام ومتابعة من الجمهور الذي ملأ مقاعد مجمع زايد الرياضي.

وخلال كلمته التي ألقاها خلال حفل الافتتاح، وجه العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، الشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لرعايته للحدث وتشريفه لحفل الافتتاح، مشيراً إلى أن هذا التجمع ما كان ليتم لولا الدعم والاهتمام من قبل سموه بهذه البطولة، مشيراً إلى أن الفجيرة أصبحت قبلة للعبة التايكواندو في آسيا والشرق الأوسط، ودائماً متألقة في تنظيم بطولات التايكواندو ولا تقل عن بقية مدن العالم في إخراجها لمثل هذه الأحداث في أبهى صورها، وأضاف: حلم تنظيم المونديال واستضافة ختام الجائزة الكبرى على مستوى المنتخبات بات حقيقة، ومرحباً بكافة الوفود وباللاعبين واللاعبات الذين حضروا من مختلف القارات من أجل تدوين أسمائهم في سجلات البطولة، كما أشار الزيودي إلى أن اللجنة المنظمة قررت إقامة الحدث في هذا التوقيت ليتزامن مع عام زايد وكذلك مع اقتراب احتفالات العيد الوطني الـ47، مضيفاً من حقنا أن نفرح وأن نشعر بالسعادة خصوصاً وأننا أصبحنا على مشارف تحقيق النجاح الذي يميز دولتنا الإمارات.

وواصل الزيودي: سعادتنا كبيرة وتتمثل في تواجد أبرز قادة اللعبة وكذلك مشاركة أفضل لاعبي العالم في التايكواندو.