سلطان القاسمي: أدعو الرياضيين إلى التعامل الحسن ونبذ العنف والتعصب الأعمى

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

دعا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرياضيين في مختلف الألعاب إلى التحلي بالأخلاق الكريمة والأدب، وعدم الإساءة إلى الحكام في المباريات، والتعامل الحسن مع الخصوم، والبعد عن العنف والتعصب الأعمى، لأن أساس تكوين الفرق هو الاحترام والتقدير، حاثاً سموه المدربين إلى تدريب لاعبيهم على طرق التعامل مع الخصوم كون الرياضة هي أخلاق وتربية في المقام الأول. جاء ذلك خلال افتتاح سموه صباح أمس للمجمع الرياضي التابع لنادي مليحة الرياضي الثقافي.

وبارك صاحب السمو حاكم الشارقة لأهالي منطقة مليحة افتتاح المجمع الرياضي الجديد، وقال سموه: نحن نعمل على هذا المستوى من التقدم في جميع النواحي، ونستطيع أن ننشأ طرقاً ومباني، ولكن تطوير الإنسان والارتقاء به ينبع أولاً من الفرد نفسه، وثانياً من الوالدين والأسرة، وكذلك من المجتمع. ونحن نهيئ السبل والأماكن الخيّرة ليتدرب أبناؤنا.

ووجه سموه القائمين على قناة الوسطى من الذيد بالاعتناء بأندية المنطقة، وإبراز كل أنشطتها، منوهاً سموه إلى أن الإنسان خلال دورة الحياة السريعة، ربما يغفل عن أمور تكون ضرورية لتطوير المجتمع.

كما وجه سموه كلمة للاعبين الرياضيين سواء كانوا في أندية الشارقة، أو على مستوى الدولة، قائلاً: نوصيهم بأنفسهم، ونوصيهم كذلك بجميع الرياضيين، حيث يجب أن تخلو الرياضات والألعاب أولاً من العنف والتعصب، وأن تخلو كذلك مما يكدّر الخصم الذي يلعب معنا.

التزام

وأشار سموه في حديثه إلى أن الرياضات بشكل عام، وخاصة في كرة القدم، نلاحظ أن فيها الكثير من الصدامات، والأمور التي ربما يمكن أن تصل إلى الكسر أو الجرح، معرباً سموه عن أهمية التزام الرياضيين بالتعامل الجيد واللعب النظيف، والحرص على عدم حدوث الإصابات، والزج بالأندية إلى المحاكم، أو التشهير بها، مشيراً سموه إلى أن ممارسة الألعاب وفقاً للأخلاق الحسنة يقدم المتعة إلى المشاهدين، وعدم الالتزام بذلك يسهم في تحول المشجعين عن النادي.

وواصل سموه، على الكل أن يجتهد، ونحن نحب اللعب النظيف، والاجتهاد والمحافظة على صحة وجسم الإنسان، واللعب لا يحتاج كل تلك الخشونة، ونلاحظ اليوم أن هناك الكثير من اللاعبين يتركون اللعب، بسبب التهور، ولا بد من المدربين أن يدربوا اللاعبين على كيفية التعامل والتنافس مع الخصم، فهناك العديد من الطرق الجيدة، ولكن نلاحظ أن هناك صدامات وتعطلاً للاعبين، والآن المنتخب الوطني توجد فيه الكثير من الغيابات بسبب الإصابات.

احترام

وأوصى سموه الرياضيين بضرورة الاعتناء بأنفسهم، والتحلي بالأدب والأخلاق، وعدم المناكفة، والاعتراض على قرارات الحكام، مشيراً إلى أن الذي يتابع مباريات كأس العالم التي يشاهدها كل العالم، يرى أنه لا اعتراض على الحكام على الرغم من وجود بعض الأخطاء. وكذلك يجب تعلم احترام الحكام والالتزام بقراراتهم، وتقبل نتائج المباريات مهما كانت، وعدم القيام بالتعليقات غير الجيدة، والتشهير بالحكام وادعاء الظلم، كما يجب على الرياضي القيام بتهنئة خصمه عند فوزه والتحلي بالأخلاق الرياضية، مشيراً إلى أن أساس تكوين الأندية والفرق هو الاحترام والتقدير.

وكشف سموه عن برنامج شامل لتطوير الملاعب الرياضية والأندية بالمنطقة الوسطى، حيث يجري تنفيذ ثلاثة مبانٍ أخرى، وأعلن سموه عن افتتاح المجمع الرياضي بالبطائح ديسمبر المقبل، وفي يناير 2019 سيتم افتتاح المجمع الرياضي في منطقة المدام.

وقال سموه: بعد تجهيز هذه المجمعات الرياضية، سنبدأ بإذن الله في تجهيز مجمع في نادي الذيد، وثانٍ في نادي كلباء، وآخر في نادي خورفكان، وإن شاء الله في المرحلة القادمة نواصل أن نرتقي بالأندية.

زيارة

وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة الشكر إلى القائمين على الأندية الرياضية في الإمارة، مؤكداً سموه أنهم مجتهدون ويقومون بالواجب، ولذا علينا أن نشجعهم، ولا نود في كل مرة أن نشكل مجلس إدارة في نادٍ من الأندية بسبب حدوث خلافات بينهم، مختتماً سموه حديثه إلى الوسط الرياضي متمنياً التوفيق والنجاح لهم.

وبعد إزاحة الستار التقليدي إيذاناً بافتتاح المجمع، تجول سموه في مرافق المجمع، حيث زار سموه الصالة الخاصة بالمسبح، وشاهد عرضاً لعدد من السباحين بنادي مليحة، قدموه فيه أنواعاً من رياضات السباحة، بعدها توجه سموه إلى الصالة الرياضية متعددة الأغراض، حيث شاهد عروضاً لرياضة الكاراتيه من اللاعبين صغار السن المنتسبين للنادي، كما استمع سموه خلال جولته في مرافق المجمع المختلفة ضمن الطابقين الأرضي والأول، إلى شرح مفصل عن المرافق والخدمات العديدة التي تُقدم للاعبين.

حضور

حضر الافتتاح إلى جانب سموه كل من: الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسلطان علي الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة، وعيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، ومصبح بالعجيد الكتبي رئيس نادي مليحة الثقافي الرياضي، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس إدارة نادي المدام، سالم بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، والدكتور محمد بن هويدن الكتبي رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، ومصبح سيف الكتبي مدير بلدية مليحة.

مرافق

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حديقة سوق الجمعة بمنطقة مليحة، وتفقد سموه مرافق الحديقة وما تحويه من خدمات للزوار في المنطقة، حيث تبلغ مساحتها 3 آلاف متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت 1.1 مليون درهم.