9 ميداليات لجوجيتسو القوات المسلحة في جولة «ريو»

المصدر: أبوظبي - وام

حصل فريق القوات المسلحة للجوجيتسو، على تسع ميداليات، منها ذهبيتان وفضيتان وخمس ميداليات برونزية، في منافسات النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي غراند سلام، التي أقيمت بصالة «كاريوكا أرينا»، في القرية الأوليمبية بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك بتنظيم من اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومشاركة أكثر من 2400 لاعب ولاعبة من 34 دولة حول العالم، من بينهم أكثر من 70 لاعباً ولاعبة من أندية الإمارات.

وكان قائد مركز التربية الرياضية العسكري، وعدد من المسؤولين في استقبال الفريق، وأعضاء الوفد المشارك في البطولة، فور عودتهم للبلاد بمطار دبي الدولي، وتعتبر هذه الحصيلة من الميداليات إنجازاً جديداً، يضاف إلى النجاحات السابقة لرياضتنا العسكرية في هذه الرياضة.

وتعد جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي التي أقيمت بالبرازيل، هي الثالثة في النسخة الرابعة من جولات أبوظبي غراند سلام، التي تستضيفها سنوياً خمس مدن، هي طوكيو «في يوليو»، ولوس آنجلس «في سبتمبر»، وريو دي جانيرو «في نوفمبر»، وأبوظبي «في يناير»، ولندن «في مارس»، وستنضم لهم مدينة موسكو، اعتباراً من الصيف المقبل.

وأشاد فريق القوات المسلحة، بالاهتمام والدعم الكبير والرعاية التي تحظى بها رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي كان لها الأثر في تحقيق العديد من البطولات الرياضية على المستويين الآسيوي والعالمي. كما ثمّن الفريق، الجهود المتميزة لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، في إقامة العديد من البطولات على مستوى الدولة، ونشر اللعبة.