50 لاعباً ولاعبة في «شطرنجية العرب» بدبي

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

يشارك 50 لاعباً ولاعبة في البطولة العربية للشطرنج التي تستضيفها دبي من 27 نوفمبر الجاري إلى 5 ديسمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تحت شعار كأس عام زايد، وتضم قائمة الدول المشاركة الإمارات، السعودية، عمان، البحرين، السودان، اليمن، العراق، فلسطين، الأردن، سوريا، مصر، المغرب، تونس، ليبيا، الصومال، الجزائر، ولبنان، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة وحضره الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج والدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد الإماراتي، رئيس اللجنة المنظمة، وحسين الشامسي أمين عام الاتحادين العربي والإماراتي، وعبدالله شهداد ممثل مجلس دبي الرياضي، ومهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد للاتحاد، مدير البطولة، وسعود المرزوقي المدير التنفيذي للاتحاد، المنسق العام للبطولة ومحمد الحسيني المشرف الفني للبطولة.

البداية بـ«الخاطف»

وتنطلق البطولة بمنافسات للشطرنج الخاطف، على كأس طيران الإمارات، بفندق ماريوت دبي، الثلاثاء المقبل، ثم تنطلق منافسات الشطرنج الكلاسيكي على كأس عام زايد 28 الجاري بينما تقام منافسات الشطرنج السريع على كأس رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أركادي دفوركوفيش 30 الجاري، وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا أن المشاركة القياسية في البطولة، تدل على تميز ومكانة دولة الإمارات في اللعبة، على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أنها البطولة الثانية في أجندة الاتحاد العربي، بعد البطولة التي استضافتها تونس الشهر الماضي، ونوه بأن الجمعية العمومية للاتحاد، ستقوم بضبط كافة الاستحقاقات المقبلة، والدول المستضيفة لها، خلال اجتماعها على هامش البطولة في دبي.

شكراً «طيران الإمارات»

ومن جهته وجه الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد الإماراتي، الشكر إلى شركة طيران الإمارات الراعي الرسمي للبطولة على دعمها للعبة الشطرنج خاصة بعد رعايتها لسالم عبد الرحمن في 2013، وأضاف أن البطولة تعتبر الأولى بعد قرار الاتحاد الدولي بتأهل بطل العرب فيها إلى بطولة العالم بالإضافة إلى حصول الأوائل على ألقاب دولية، حيث سيحصل بطل بطولة الرجال على لقب أستاذ دولي كبير على أن يحصل صاحب المركزين الثاني والثالث على لقب أستاذ دولي، وهي نفس الألقاب في بطولة السيدات حيث ستحصل البطلة على لقب أستاذة دولية كبيرة، والثانية والثالثة تحصلان على لقب أستاذة دولية، وهو ما يعد فرصة أمام جميع اللاعبين للحصول على ألقاب دولية، وهو إنجاز كبير يحسب للاتحاد العربي للشطرنج ورئيسه الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا ومكسب كبير للاعبين العرب.

نظام المنافسة

وبدوره، كشف محمد الحسيني المشرف الفني عن تطبيق النظام السويسري في البطولة، ونظام كسر التعادل في المسابقات الفردية، حسب لوائح الاتحادين العربي والدولي للشطرنج، مشيراً إلى أنه من مميزات البطولة أنها مؤهلة لكأس العالم للرجال 2019 والسيدات 2020، إضافة إلى إشراف كادر إداري وفني من الكوادر الإماراتية على الأمور التنظيمية وفقاً للخطة الاستراتيجية للاتحاد، وإقامة دورة للحكام العرب على هامش البطولة.

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يشارك في البطولة 6 من الأساتذة الكبار هم: لاعبنا سالم عبد الرحمن والمصري أحمد عدلي ومواطنه عصام الجندي، والمغربي هشام الحمدوشي ومواطنه محمد حدوش وبلال بلحسن من الجزائر، إضافة إلى أبرز لاعبي الإمارات سعيد إسحاق وعمر نعمان وإبراهيم سلطان.