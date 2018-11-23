الإدارة الشرقاوية تكرّم رجال اليد أبطال السوبر وكأس الإمارات

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

أهدى سالم عبيد الحصان الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي باسمه ونيابة عن إدارة وجماهير النادي، إنجاز الفوز بلقب كأس الإمارات لكرة اليد 2018، للعام الثالث على التوالي وللمرة الرابعة في تاريخ النادي، إلى قيادة الإمارة، وقال الشامسي خلال تكريم فريق رجال كرة اليد، أول من أمس، بطل ثنائية السوبر وكأس الإمارات: إن رؤية القيادة الثاقبة في التخطيط للرياضة في الإمارة الباسمة نبراس لنا نهتدي به لتحقيق الإنجازات، وأضاف: نحن الآن نجني ثمار القرار الحكيم لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدمج ناديي الشارقة والشعب في كيان واحد جديد وقوي قادر على تحقيق الطموحات الرياضية للإمارة، بفضل نظرة سموه بعيدة المدى، وأكد الشامسي إن رعاية سمو حاكم الشارقة الدائمة لأبنائه في نادي الشارقة والدعم اللامحدود وتوفير كل متطلبات النجاح هي السبب الرئيس وراء كل هذه الإنجازات.

إشادة وشكر

وثمن رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، دور الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، وعلى مكرمته السخية لفريق رجال كرة اليد، وأوضح أنها لافتة ليست غريبة عليه حيث يحرص دائماً على متابعة ودعم أبنائه مادياً ومعنوياً في جميع الألعاب بنادي الشارقة، كما توجه سالم الشامسي بالشكر إلى الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس على دعمهما المتواصل لنادي الشارقة، كما وجه التحية والشكر إلى محمد جمعة بن هندي نائب رئيس مجلس إدارة النادي وجميع أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء إدارة الألعاب الجماعية، على كل ما يبذلونه من جهود كبيرة لتوفير كل متطلبات النجاح.