بطولة تحدي الموانع «انفلاتاثون» في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق صباح اليوم، بطولة اجتياز الموانع الترفيهية «انفلاتاثون» التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتقام بدعم من مجلس دبي الرياضي في إطار مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية، وتقام منافساتها في حديقة الصفا، وتتضمن العديد من العقبات، تبدأ بتحدي قمة «إيفرست» وهو هيكل جبلي، بعد ذلك يقوم المتنافسون بالوثب فوق ثلاثة مرتفعات ومنحدرات تُعْرَف بـ«التهديد الثلاثي»، ويوجد تحدي «سلسلة جبال الهيمالايا»، وهي قمة جبلية أخرى، ومن المرجح أن يتم القفز من خلال كرات مطاطية نظراً لصعوبة هذا المانع، وقال عادل البناي، رئيس قسم الفعاليات المجتمعية بمجلس دبي الرياضي: هدفنا إتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع للمشاركة في ممارسة الرياضة والنشاط البدني والعيش بأسلوب حياة صحي.