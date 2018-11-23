3 مباريات في انطلاقة موسم دوري الكرة الطائرة للرجال

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

تنطلق مساء اليوم، بطولة الدوري العام للكرة الطائرة، ثاني مسابقات الموسم الحالي للرجال، وتتنافس على اللقب، 10 أندية، يتقدمهم النصر الذي توج بطلاً لأولى مسابقات الموسم، وهي كأس نائب رئيس الدولة، وتقام الجولة الأولى للدوري، على يومين، إذ تقام اليوم 3 مباريات، يلتقي فيها الجزيرة مع النصر، والوصل مع الظفرة، ويحل عجمان ضيفاً على العين وصيف الموسم الماضي، ووصيف كأس نائب رئيس الدولة، على أن تختتم الجولة غداً، بمواجهتي شباب الأهلي مع حتا، وبني ياس حامل اللقب، مع ضيفه الوحدة، وشهدت الأسابيع القليلة الماضية، تعديلات مهمة على الكثير من الفرق سواء على صعيد الأجهزة الفنية أو اللاعبين الأجانب، بهدف الدخول بقوة في المنافسة على درع الدوري.