«دبي الرياضي» ينظم مسيرة لمحاربة مرض السكري اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تنطلق في الساعة السابعة من صباح اليوم، مسيرة المشي لمحاربة مرض السكري التي تنظمها مجموعة لاندمارك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي للسنة العاشرة على التوالي، وتنطلق فعالياتها من بوابة رقم 3 بحديقة زعبيل في دبي وتمتد لمسافة 3 كم من داخل الحديقة وفي الشارع المقابل لها، وتقام المسيرة ضمن مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية، التي أطلقها المجلس بالتعاون مع الهيئات والدوائر الحكومية في إمارة دبي بهدف تحفيز مختلف فئات المجتمع في إمارة دبي على ممارسة الرياضة والنشاط البدني باعتبارها أداة مهمة للسعادة والطاقة الإيجابية، وتهدف المسيرة إلى تعزيز الوعي حول مرض السكري حيث يتم التبرع بكافة رسوم الاشتراك في المسيرة إلى مؤسسة الجليلة لدعم أبحاث مرض السكري والرعاية الصحية في دولة الإمارات.