تنظيم بطولة الخليج على هامش سباعيات طيران الإمارات للرجبي

المصدر: Ⅶ دبي-البيان الرياضي

على هامش بطولة طيران الإمارات الدولية لسباعيات الرجبي، التي يرعاها بنك HSBC، وينظمها طيران الإمارات واتحاد الرجبي، خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى أول ديسمبر المقبل، بمشاركة 340 فريقاً للرجال والسيدات، ينظم اتحاد الإمارات أيضاً، بطولة الخليج للرجال والشباب والفتيات، تستمر لمدة ثلاثة أيام، يشارك بها عدد 16 فريقاً لكل فئة ويشارك اتحاد الرجبي بثلاثة فرق هي: منتخب الإمارات وفريق شاهين، إضافة إلى فريق من الفتيات المواطنات بالكامل فئة تحت 19 سنة يشارك لأول مرة، وأشار قيس الظالعي الأمين العام للاتحاد، انه سوف تخصص قاعة لكبار الزوار القادمين من الخارج، وإن الشيخ محمد بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد سيقوم بتسليم كأس البطولة للفائز ببطولة طيران الإمارات، كما سوف يقوم باقي أعضاء المجلس بتوزيع باقي كؤوس البطولة للفئات الأخرى.