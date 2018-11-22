بطولات منتخبات السيدات تريد حلاً

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان الرياضي

أكدت ندى عسكر النقبي، نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، أن بطولات السيدات بصفة عامة والمنتخبات بصفة خاصة، تواجه صعوبات كثيرة من ناحية عدد المشاركين فيها قائلة إن بطولات السيدات تريد حلاً، وتقترح إقامتها بالتزامن مع بطولات الرجال أو بعدها مباشرة لتقليل النفقات سواء تكاليف الحكام أو غيرها، وهذا الاقتراح طرحته في المغرب خلال بطولة الأندية التي فاز بلقبها نادي الهومنتمن اللبناني، وتقترح عسكر أيضاً تقييم أوضاع كافة الاتحادات الأعضاء وظروفها، ومن ثم وضع خطة تطويرية مع التأكيد على أن الإمارات تتحمل عبئاً كبيراً في تنظيم المسابقات والدورات المختلفة مثل بطولة دبي الدولية التي ينظمها اتحاد الإمارات كل عام وبطولة 3× 3 وكذلك الدورة العربية للسيدات التي تقام في الشارقة كل عامين.

المسؤولية تضاعفت

وكان الاتحاد العربي للسلة، سباقاً في تنفيذ توجهات اتحاد اللجان الأولمبية العربية، باختياره مؤخراً الإماراتية ندى عسكر، نائباً لرئيس الاتحاد، لتكون أول سيدة تتبوأ هذا المنصب، على مستوى جميع الاتحادات العربية، ومن موقع مسؤولياتها كمدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وعضويتها في مجلس الشارقة الرياضي، ترى عسكر أن مسؤولياتها تضاعفت الآن ولابد لها من تقديم مقترحات تخدم كرة السلة العربية بصفة عامة وقطاع السيدات بصفة خاصة، كونها خاضت تجربة سابقة تمثلت برئاستها للجنة النسائية، قبل أن تتولى منصبها الجديد.

شكر للثقة

ووجهت ندى عسكر الشكر إلى رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية، على هذه الثقة بإتاحة الفرصة أمام المرأة العربية لتكون ضمن القيادات التي تتحمل المسؤولية في الاتحادات العربية، كما قدمت الشكر للواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي وأعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد على ثقتهم، مؤكدة أن القرار هو تشريف وتكليف جديد لها لكي تساهم بتحمل مسؤولياتها تماماً مثل غيرها من أعضاء مجلس الإدارة، ورأت أن تجربتها في دورة الألعاب الرياضية النسائية التي تقام بإمارة الشارقة، كل سنتين، ستساعدها كثيراً في مهمتها الجديدة، مشيرة إلى أن هذه الدورة تعتبر الداعم الأكبر وبوابة العبور للسيدات العرب للانطلاق نحو العالمية، كونها الدورة الوحيدة في الوطن العربي والمنطقة.

الاهتمام بالمراحل

وأضافت عسكر أن اتحاد الإمارات يهتم كثيراً في كل المراحل والفئات السنية، لافتة إلى أن البحرين والسعودية مهتمان بالتنظيم، وعلى الاتحاد العربي أن يبادر إلى مخاطبة جميع الدول الخليجية لحثها على استضافة وتنظيم البطولات العربية سواء المنتخبات أو الأندية، والتباحث مع الاتحادات المحلية العربية بمدى حاجتها وقدرتها على الاستضافة بتسهيل مهمتها لكي تتصدى لتلك البطولات، وإعطاء الاهتمام لمسابقات السيدات والفئات العمرية.