1700 مشارك في النسخة الثانية بسباق بنك الفجيرة للجري

المصدر: Ⅶ الفجيرة - البيان الرياضي

أعلن بنك الفجيرة الوطني عن مشاركة أكثر من 1700 متسابق في النسخة الثانية من «سباق بنك الفجيرة للجري» الذي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وذلك يوم غد الجمعة، وتضم النسخة الثانية من سباق بنك الفجيرة للجري إضافات جديدة أبرزها سباق الممرات الجبلية الممتدة على مسافة 11 كم، التي سجلت مشاركة 103 مشاركين، بالإضافة إلى مسار الـ 10كم الذي شهد تسجيل 179 متسابقاً، كما سجلت كل من فئة سباق الـ 3 كم والـ 5كم مشاركة أكثر من 500 شخص، ويشهد السباق العام الجاري انضمام فئة جديدة مخصصة لأصحاب الهمم مع دخول مجاني لجميع المشاركين ضمن هذه الفئة، التي لاقت إقبالاً ملحوظاً بتسجيل قرابة 70 مشاركا، ليؤكد السباق استقطابه لجميع أفراد المجتمع وتوفيره أجواءً ممتعة وشيقة خلال ساعات الفجر الأولى من يوم غد.

وسيحظى الفائزون بالمراكز الخمسة الأولى عن كل فئة بكؤوس وميداليات تقديرية، كما سيتم منح جوائز نقدية كبيرة بقيمة إجمالية تصل إلى 266 ألف درهم للمتصدرين سباقات الـ 5 كم و10 كم و11 كم. كما سينال جميع المشاركين الذين يجتازون خط النهاية ميداليات ترضية لقاء مشاركتهم. وسيقدم السباق تجارب مسليّة ومميزة لجميع أفراد العائلة مع مجموعة من الأنشطة الترفيهية الموزعة على أربع مناطق.

وسيسهم السباق في تعريف المشاركين بتاريخ إمارة الفجيرة العريق وجمالها الطبيعي وتراثها الثقافي الغني، حيث سعت اللجنة المنظمة للسباق أن تمر مسارات السباق بالمعالم التاريخية التي تضمها الإمارة من بينها القلعة الأثرية التي تعود للقرن السابع عشر وجامع الشيخ زايد الذي يعد ثاني أكبر مساجد الإمارات، فضلاً عن المناظر الخلابة والشواطئ الرملية وجبال الحجر التي تتمتع بها الفجيرة.