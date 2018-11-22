يد الشارقة «ملك» كأس الإمارات

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد فريق الشارقة لكرة اليد أحقيته بالفوز بكأس الإمارات لكرة اليد عقب ختام مباراته مع شباب الأهلي أول من أمس، على صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر، في سيناريو مكرر لهذا الموسم عقب فوزه بكأس السوبر والذي مثل باكورة موسم اليد 2018/‏‏2019، ليؤكد علو كعبه بساحات اللعبة والتي فرضها على أرض الواقع وجاءت للمرة الثانية أمام غريمه التقليدي شباب الأهلي.

ومن حق أبناء الشارقة الاحتفال بهذا اللقب والذي جاء عن جدارة للسنة الثالثة على التوالي والرابعة له بمشوار البطولة، شهد اللقاء خالد عيسى المدفع، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، طلال الشنقيطي الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد عبد الكريم جلفار، رئيس اتحاد اليد، وعيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، واللواء محمد أحمد المري، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي، والدكتور ماجد بن سلطان، المدير التنفيذي للنادي، وماجد أهلي، مشرف اللعبة بالنادي، ومن اتحاد اللعبة نبيل عاشور، وعبد الله الكعبي، وناصر الحمادي، وداود المليح، ومن نادي الشارقة محمد الحصان وعلي الأميري وناجي ربيعه، ومحمد العور من نادي النصر.

مشوار

من جانبه، أشاد محمد عبد الكريم جلفار رئيس اتحاد كرة اليد، بالمستوى الفني والبدني لكلا الفريقين في المباراة النهائية لبطولة كأس الإمارات، حيث قدما مباراة كبيرة شكلت مسك الختام للبطولة الثانية بهذا الموسم، متمنياً أن تتواصل النجاحات في بقية مسابقات هذا الموسم. كما قدم التهنئة لفريق الشارقة بفوزه بكأس البطولة وللسنة الثالثة على التوالي، وهذا لا يقلل من شأن فريق شباب الأهلي دبي والذي بدوره قدم مباراة كبيرة ولكن هذه الرياضة وبالذات في المباريات النهائية لا بد من فريق بطل وآخر وصيفاً.

كما تمنى جلفار، أن تشهد البطولات المقبلة أندية جديدة تنافس على الألقاب وخاصة بعد أظهرت العديد من الأندية التطور المنشود بفرقها وأصبحت في صلب المنافسة على الألقاب، مثمناً زيادة عدد الفرق بهذا الموسم ليصل مجموعها إلى 9 أندية كما وجه في ختام حديثه الشكر لإدارة النصر لاستضافتها الختام.

دعم

بدوره، أوضح عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، أن حصد فريق الشارقة للبطولات ولهذه الإنجازات التي تثلج صدورنا جميعاً في الإمارة الباسمة للدعم الكبير الذي يحظى به نادي الشارقة وكرة اليد من ضمن الألعاب في القلعة الشرقاوية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة. بالإضافة للدعم من مجلس الشارقة الرياضي لهذا الفريق والذي وصفه بالاستثنائي بالمحافظة على اللقب للسنة الثالثة على التوالي.

تألق

كما أكد محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الجماعية، أن نجاح فريق كرة اليد لمرحلة الرجال في الحفاظ على لقبهم في «كأس الإمارات» للعام الثالث على التوالي بفوزهم بكأس البطولة جاء ليؤكد أن حصد الإنجازات المتتالية للملك تمهد إلى عودته للظهور بقوة في البطولة الآسيوية للأندية الأبطال المزمع أقامتها العام المقبل. وقال الحصان: «لقب كأس الإمارات الذي حققه الفريق للمرة الرابعة بتاريخه والثالثة على التوالي، ويعد ثاني ألقاب الملك للموسم الجديد عقب فوزه سبتمبر الماضي بكأس السوبر، يمنح لاعبينا مزيداً من الثقة في النفس نحو مواصلة تحقيق الإنجازات المتتالية على صعيد الموسم المحلي، واكتساب خبرات أكبر من سبيلها تعزيز حظوظ الفريق في العودة بقوة للظهور مجدداً في البطولات الآسيوية».

نجوم الذهب

ضمت القائمة الذهبية لفريق الشارقة كلاً من: اللاعبين طارق حسن وأحمد هلال وعبدالله طرار وفراس محمد ورائد سعيد وإبراهيم سعيد ومحمد عبد الله وأحمد إسماعيل وأحمد عبد الله وبلال مال الله وضاحي محمد ومبارك عبد الله وأحمد عبد الله وسعود بلال وسيف علي وعلي حسين وخالد سعيد وأحمد بدر والمحترف علي زين، ويقود الفريق المدرب الجزائري صالح بو شكريو ومساعده جاسم محمد والإداري عمران عبدالله والإخصائي وليد بوجير ومشرف اللعبة ناجي ربيعة. وخاض الفريق خلال مشواره في البطولة 10 مباريات تخطى منها وبالفوز الساحق 9 مباريات، ولم يتلق أي خسارة خلال الدور التمهيدي، وتعادل فقط في بداية مشواره مع النصر 19/‏‏19.