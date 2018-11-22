«الدراجات» يعلن انطلاقة أول معسكر نسائي «إماراتي - سعودي» مشترك

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

أعلن الاتحادان الإماراتي والسعودي للدراجات الهوائية عن إقامة معسكر تدريبي مشترك للاعبات المنتخبين في إمارة الفجيرة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وذلك في المؤتمر الصحافي الذي أقيم بفندق رويال إم في الفجيرة، وحضرته الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود رئيسة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية ووكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي الدراجات الهوائية، وسلمان عبد الله السيد نائب رئيس الاتحاد السعودي، وعضو اتحاد الإمارات للدراجات نورة الجسمي والأمين العام عبد الناصر عمران، ومدير عام مجموعة فنادق رويال إم الإمارات سعد الدحار، ورفيق أبو الفضل المدير التنفيذي للفندق.

وخلال المؤتمر الصحافي قال أسامة الشعفار: يسعدنا أن نتقدم بالشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على رعايته الكريمة لهذا المعسكر لدوره برفع المستوى الفني والبدني للاعبات، وإنه من دواعي فخرنا أن تحظى دراجات الإمارات باهتمام ودعم القيادة الرشيدة، وهذا المعسكر فرصة ثمينة للاعبات، وأتمنى عليهن الاستفادة منه بأفضل صورة ممكنة.

ومن جانبها رحبت نورة الجسمي بوفد اتحاد الدراجات السعودي، وتقدمت بالشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لرعاية سموه الكريمة للمعسكر المشترك للمنتخبين الإماراتي والسعودي، والذي نأمل من خلاله أن تتحقق الفائدة الفنية المشتركة والكبيرة، وأن نستفيد معا من ظروف الفجيرة الجغرافية والمناخية، وإنها لسعادة كبيرة أن يكون هناك معسكر يجمع رياضيي البلدين الشقيقين.