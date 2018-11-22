لجنة المجلس الاستشاري بالشارقة تزور النادي البحري

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

اجتمعت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في إطار جولتها على أندية الإمارة ، مع مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وتعرفت إلى مختلف خططه وأجندة فعالياته الرامية لنشر ألعابه خلال الفترة المقبلة، وترأس وفد المجلس، من لجنة شؤون التربية محمد سلطان الخاصوني رئيس اللجنة، وضم جمعة عبيد الشامسي ووحيدة عبدالعزيز، ومن الأمانة العامة للمجلس إسلام الشيوي، وكان في استقبال الوفد علي سالم المدفع رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، ورحب المدفع بوفد المجلس الاستشاري، مشيداً بمبادرة اللجنة في زيارة أندية إمارة الشارقة لاسيما التخصصية، والاطلاع على مختلف جهودها ودورها في الارتقاء بالنواحي الرياضية.