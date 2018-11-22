دوري السلة ينطلق بحُلّة جديدة

المصدر: Ⅶ دبي-البيان الرياضي

تنطلق اليوم أولى جولات دوري الرجال لكرة السلة في حلة جديدة، بمشاركة 10 فرق لأول مرة، منذ سنوات طويلة، في ثاني منافسات الموسم الرياضي 2018/‏2019، بعد الانتهاء من مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، التي توج بلقبها فريق نادي النصر، وحل نادي الوصل في المركز الثاني، ويشارك في نسخة الدوري الجديدة، 10 فرق هي: شباب الأهلي والنصر والوصل والشارقة وبني ياس والجزيرة والوحدة والعين والظفرة والبطائح، وهو عدد سوف يسهم بشكل عام، في رفع المستوى الفني للبطولة والمنافسة عليها، خاصة أن الموسم الماضي شهد مشاركة 5 أندية فقط.

بطولة مختلفة

وبطولة هذا الموسم، تختلف أيضاً في الكثير من الجوانب الفنية، منها العودة مجدداً لوجود اثنين من اللاعبين الأجانب بكل فريق، إضافة إلى خيار إشراك الفئات الأربع، بعد القرار التاريخي من صاحب السمو رئيس الدولة، بإشراك أبناء المواطنات ومواليد الدولة، وحاملي المراسيم والمقيمين، ما سيسهم في وجود العديد من الوجوه التي سوف تثري اللعبة بشكل عام.

الجولة الأولى

وتقام الجولة الأولى على مدار يومين، حيث يستضيف اليوم فريق الجزيرة بصالته في العاصمة أبوظبي فريق الشارقة، ويحل النصر ضيفاً على الوحدة، والمباراة الثالثة تجمع الظفرة مع بني ياس على صالة نادي أبوظبي الرياضي، وذلك في السابعة مساء، على أن تختتم الجولة الافتتاحية، يوم غد الجمعة، بإقامة مباراتي العين مع الوصل على الصالة النهيانية، ويلعب شباب الأهلي مع البطائح، بصالة شباب الأهلي في نفس التوقيت السابعة مساء.

الفردان متفائل

وعبّر عبد اللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات، عن تفاؤله بالموسم الجديد، مؤكداً أن ما شاهدناه في بطولة الكأس، سيدفعنا إلى انتظار الكثير من المستويات الجيدة التي ستخدم المنتخبات واللعبة بشكل عام خلال الفترات المقبلة، متمنياً أن تكون الأندية قد رتبت الأوراق بالشكل المناسب، ووجود الطموح لدى الجميع للمنافسة على اللقب الأهم في بطولات الاتحاد بشكل عام.

وقال: نتوقع منافسة بين أكثر من فريق، ولن تكون الفرق العائدة أو الوافد الجديد على المسابقة لقمة سائغة، بل سيكون لها شخصيتها القوية، من خلال ما شاهدناه في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

طوارئ

أعلنت الأندية حالة الطوارئ بين صفوف لاعبيها، أملاً في أن تكون بداية انطلاق الموسم جيدة، في ظل تقارب المستوى بين الكثير من الفرق، وهو ما أكدت عليه أولى بطولات الموسم، كأس نائب رئيس الدولة، وأنه سيكون هناك الكثير من المفاجآت، في ظل المتغيرات الحالية التي تعيشها أنديتنا.